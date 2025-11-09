Yolanda Díaz despeja dudas: Estas son las horas diarias que tienen los trabajadores despedidos para buscar empleo según la ley

La legislación en materia laboral en ocasiones puede suscitar alguna que otra duda. Por eso, la ministra de Trabajo del Gobierno de España, Yolanda Díaz, cuenta con un perfil en TikTok en el que despeja algunas de las dudas más comunes.

En esta ocasión, ha puesto la lupa en una situación que podría darse en el caso de que a un trabajador se le comunique su despido. El documento llega tras recibir una pregunta de una ciudadana que le preguntaba qué podía hacer para buscar su siguiente empleo tras recibir un preaviso de parte de la empresa de que próximamente debería dejar su puesto de trabajo habitual.

En casos como este, la ministra apuntaba que la trabajadora está en pleno derecho de buscar un nuevo empleo durante su jornada laboral con la empresa que pretende despedirla, como apunta la ley.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, este jueves en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. / Eduardo Parra

En el caso expuesto, la mujer había recibido la alerta de que tenía 30 días hasta que se hiciera efectiva su destitución pero no conocía con exactitud lo que decía la legislación española al respecto en materia de distribución horaria para la búsqueda de un nuevo empleo.

No obstante, su jefe le recriminó que dedicara tiempo de trabajo en una actividad que podría hacer en casa al terminar la jornada y que todas las horas que no trabajara se le descontarían de la última nómina en la empresa, bien fueran para entrevistas o trámites con nuevas empresas.

Sin embargo, la ministra Díaz contradice a la empresa y asegura que era la trabajadora la que tenía razón en todo momento: "Estás amparada por el Estatuto de los Trabajadores en el tiempo del preaviso para buscar empleo durante dos horas diarias", apuntaba. Además, aseguraba que ello no debía conllevar ninguna reducción salarial, ya que "en quince días tendrías derecho a seis horas de búsqueda de empleo sin pérdida de la retribución".

Pese a ello, esta situación solamente se da en los casos de preaviso de despido, según queda registrado en el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores: "Lo que está haciendo tu jefe es completamente ilegal y no se puede hacer. Por tanto, defiende tus derechos", añade la vicepresidenta.

Así, queda resuelta la duda acerca de un derecho que muchos desconocen y que las empresas no siempre mencionan a sus trabajadores. Finalmente, Díaz apunta que los empleados disponen de un período de 20 días para impugnar cualquier despido que consideren improcedente.