Yolanda Díaz advierte: habrá sanciones para aquellas empresas que no cumplan con estas condiciones de Igualdad en 2026

En los últimos años, el Ministerio de Trabajo ha promulgado diferentes reformas relacionadas con los planes de igualdad que el Gobierno ha desplegado a lo largo de la actual legislatura. Y, precisamente, Yolanda Díaz acaba de anunciar una nueva que traerá cambios sustanciales consigo.

Esta última se ha aprobado con dos objetivos concretos en mente: por un lado, reducir la brecha salarial existente entre hombres y mujeres y, por otro, impulsar la igualdad de oportunidades de acceso, promoción y mejora en los puestos de trabajo.

El quid de la cuestión reside en que, si bien es cierto que muchas empresas de España estaban sujetas a garantizar ciertos mínimos con respecto a estos planes, muchas se quedaban fuera de estas obligaciones por un motivo específico.

Según lo estipulado por el Ministerio, solo las empresas de 100 trabajadores o más estarían sujetas a estos planes de igualdad, pero con la nueva reforma este umbral se ha reducido hasta los 50 trabajadores.

Por tanto, todas aquellas empresas que posean una plantilla de 50 o más empleados deberán adherirse a las normativas del Ministerio en caso de que no quieran recibir una fuerte sanción económica al incumplir sus requisitos.

Para ello, estas empresas deberán establecer un informe inicial que refleje el nivel base de igualdad de la empresa y, a partir de ahí, estas serán revisadas cada dos años para contemplar cómo ha sido su evolución en esta materia.

Según los expertos, esta nueva reforma del Ministerio de Trabajo abarcará hasta un 25% más de empresas a lo largo de toda España, y muchas de ellas no contarían con experiencia suficiente como para afrontar estos cambios.

No obstante, el Gobierno ha establecido un plan con el que irán aplicando estos cambios de forma progresiva y ofrecerán equipos de asesoramiento a las pymes que se enfrenten por primera vez a esta reforma con tal de que puedan avanzar de forma satisfactoria a lo largo del presente año 2026.