TELEVISIÓN
Ylenia Padilla volverá al foco mediático de la mano de 'Zona Gemelos'
Protagonizará junto a otros concursantes el próximo (y polémico) reality de los gemelos
Ya han pasado cuatro años desde que Ylenia Padilla desapareció del foco mediático tras su paso por numerosos realities y programas, especialmente en Mediaset. Tras algunas polémicas, acabó abandonando el mundo de la televisión de forma indefinida.
Ha estado pasando este tiempo de forma tranquila en Benidorm, su ciudad natal, pero pronto volverá a estar en boca de todos y eso será gracias a "Zona Gemelos".
Los gemelos Dani y Carlos Ramos van a volver a realizar otro concurso que dará inicio dentro de un mes. Será un reality show llamado "La cárcel de los gemelos" donde volverá una vez más la polémica y participarán de forma confirmada varias celebridades que van a dar mucho de qué hablar: Frank Cuesta, Aída Nízar, Mr. Tartalia y José Labrador. Ahora sabemos que Ylenia Padilla también formará parte del elenco de concursantes.
Este nuevo concurso dará comienzo el próximo 15 de marzo y tendrá un premio de 250.000 euros en metálico para el concursante ganador. Los gemelos están ya anunciando a los concursantes de este reality, y todavía quedan unos cuantos por anunciar, que seguro que supondrán más de una sorpresa a nivel mediático.
Ylenia Padilla no ha comentado nada por el momento de forma oficial, pero ha sido sorprendente su participación, pues ha permanecido cuatro años totalmente fuera de la pantalla, dejando atrás cualquier resquicio de fama y viviendo una vida tranquila en Benidorm.
