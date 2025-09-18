Ylenia Padilla, en busca y captura: la Justicia activa su localización tras dos meses desaparecida

Ylenia Padilla, después de estar varios años desaparecida del foco mediático, se encuentra de nuevo en el punto de mira. La Justicia ha activado la búsqueda de la ex celebrity de Telecinco, ex concursante de 'Gandía Shore' y 'GH VIP', después de permanecer en paradero desconocido cerca de dos meses. Supuestamente, el objetivo de esta ausencia habría sido evitar el juicio que mantiene con la humorista Elsa Ruiz.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha ordenado su busca y captura para proceder con la localización después de varios intentos fallidos de notificarle la apertura del juicio oral.

Según ha confirmado el bufete Olympe Abogados, encargado de representar a la denunciante, la alicantina ya no vive en el domicilio facilitado, lo cual ha complicado y mucho las notificaciones judiciales.

Quizás no te suene el caso, pero se remonta a octubre de 2020, cuando Ylenia lanzó en redes sociales insultos tránsfobos contra Elsa Ruiz, a quien llegó a llamar "maromo" o "Elso", además de lanzar amenazas como "a ver si te van a reventar... Mis amigos".

La humorista asegura que estos ataques la llevaron a cometer un intento de quitarse la vida y le han dejado una profunda huella en su salud mental que todavía está intentando sanar.

Elsa Ruiz denuncia que Ylenia Padilla estaría dilatando el procedimiento intencionadamente: "llevamos cuatro años con esto y cada paso me hace revivirlo todo. No ha mostrado arrepentimiento ni ha intentado pedirme disculpas".

La Fiscalía especializada en ciberdelitos solicita para la acusada penas de entre 1 año y 9 meses de prisión, mientras que la cómica pide seis años de cárcel, una indemnización de 60.000 euros y una orden de alejamiento.

¿Estará huyendo de la justicia Ylenia? ¿O existe otra razón para su ausencia? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, el proceso judicial sigue alargándose.