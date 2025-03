Yassine Cheuko, guardaespaldas de Messi, responde al reto de Logan Paul: "Nos vemos en el ring"

Hace unos meses, la celebridad de internet y peleador, Logan Paul, y su marca de bebidas energéticas, Prime (que patrocina al FC Barcelona) denunciaron a Leo Messi y su propia marca, Más+, por supuestamente plagiar el diseño de los botellines en los que se envasa el producto.

Como respuesta, la hipertónica del argentino respondía en octubre del año pasado contrademandando a la marca del youtuber por "jugar sucio en los planes de mercadotecnia", que fue contestada con una nueva demanda de la otra parte.

Por eso, para solucionar este problema con mayor brevedad, Paul retaba al futbolista a un combate de boxeo para poner fin al litigio: "Os juro que consideraría dar marcha atrás a la demanda, solo si.... Logan Paul VS. Messi. Te veo en el ring hermano", pedía quien actualmente forma parte del elenco de la WWE.

La respuesta de Yassine: "Eres un producto de YouTube"

Sin embargo, nunca llegó una respuesta por parte del jugador. Quien sí que ha querido poner los puntos sobre las íes es su guardaespaldas desde que aterrizó en los EE. UU., Yassine Cheuko. El exsoldado le pedía que no retara a Messi, pues "Leo no sabe quién es este tipo", y que en su lugar se atreviera a combatir contra él: "Si realmente quiere una pelea, puede pelear contra mí, no contra un jugador de fútbol", advertía Cheuko.

Más tarde, volvía a retar al youtuber a una pelea de boxeo en un vídeo en el que comentaba que "mucha gente me ha detenido en las calles y he recibido muchos mensajes y comentarios en Instagram acerca de esta pelea".

Cheuko es un californiano de ascendencia musulmana que formó parte de los Navy Seals, la fuerza de operaciones especiales de la armada estadounidense, con la que combatió en Irak y Afganistán.

Ahora ha publicado un nuevo vídeo en su perfil en Instagram en el que se le ve entrenando en el que responde a unas palabras de Paul donde le acusa de "querer llamar la atención al ser el guardaespaldas de Messi".

"Decías que necesitaba atención. Tú la necesitas. Empezaste a hablar de jugadores de fútbol y pelear con ellos", le espeta al inicio de su discurso. Continúa mencionándole que "vamos a dejar de hablar, porque tú eres un producto de YouTube. Yo vengo de la calle, soy un producto callejero, y la gente así no habla demasiado". Finalmente, termina con un contundente mensaje para la celebridad: "Dejemos de hablar. Te veo en el ring", acaba el vídeo y la propuesta Cheuko.

Falta por conocer si estas palabras generarán una nueva respuesta de Logan Paul y, de ser así, si aceptará la contraoferta de Yassine o si preferirá hacerse atrás. Lo que está claro es que el guardaespaldas del 8 veces Balón de Oro está siempre preparado y dispuesto por si surge la oportunidad.