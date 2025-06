El Xocas explota contra el Gobierno y culpa a la sociedad española: "Es una vergüenza"

José Luis Ábalos y Santos Cerdán han dañado seriamente la imagen del PSOE, afectando especialmente a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras conocerse casos de corrupción dentro del partido, muchas celebridades han compartido su opinión sobre la situación actual de la política en la península ibérica.

El último de ellos ha sido El Xocas, uno de los youtubers más importantes de España. El creador de contenido ya avanzó a través de su cuenta de X que tenía muchas ganas de hablar del tema: "Bueno, se acabó... voy a hablar largo y tendido sobre Pedro Sánchez, Ábalos".

En su escrito de X, anteriormente Twitter, ya expresó su hartazgo con un contundente "basta ya", señalando que "no puede ser que revienten a impuestos a los contribuyentes para esto".

Para entrar en contexto, un youtuber en España paga al entorno del 25-30% de lo que genera entre IRPF y Seguridad Social. Cada caso es diferente, pero las cifran son aproximadas.

En el directo, El Xocas apuntó, visiblemente enfadado, que "si me van a joder la mitad de lo que gano por lo menos que no se lo gasten en p***s... es lo único que pido"

"Nada más, no creo que sea para tanto... que se lo paguen con el suyo no con el del contribuyente. Es lo único que pido. Es que me están jodiendo. Todo tiene un límite y mi paciencia también. ¡Ya basta!", estalló en directo.

El creador de contenido quiso dejar claro quien es el culpable de toda esta situación: "La culpa de todo lo que está pasando no es de Pedro, Ábalos, ni todos estos, es de los votantes... que le habéis dado el poder a la gente incorrecta otra vez. Lo habéis vuelto a hacer".

Sobre el partido de Podemos, el youtuber expresó que no entiende la gente que vota este partido, debido a que es "un sacrificio", ya que "no te has leído las propuestas o no has visto los casos de abusos que han tenido recientemente. Es una vergüenza".