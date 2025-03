Xavier Sardá desvela por qué prefiere a Broncano antes que a Pablo Motos: "Es un tío que..."

Cada noche, en el mundo de la televisión, se libra una lucha por captar la máxima audiencia posible. Actualmente, hay dos programas que lideran la cabeza de la carrera que son 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos, y 'La Revuelta', dirigido por David Broncano. No obstante, no hay un claro dominador, aunque en el último mes venció el programa de Atresmedia en el 84% de los días.

La guerra entre ambos estalló cuando el presentador jiennense denunció "las presiones" recibidas por parte del equipo de Motos tras no dejar que Jorge Martín, vigente campeón del mundo MotoGP, visitase antes a Broncano. A partir de este suceso, España se ha dividido en dos: los que ven 'El Hormiguero' o los que prefieren sintonizar con 'La Revuelta'.

Además, muchas celebridades de la península ibérica han decidido compartir su punto de vista sobre qué programa prefieren. El último ha sido el presentador y productor de televisión Xavier Sardá en una entrevista en el podcast 'El mono desnudo' de la Cadena Ser.

El periodista catalán, cuando fue cuestionado por ambos programas, no dudó un momento en posicionarse a favor del producto de 'La Revuelta': "En este momento veo a Broncano. No tiene una continuidad de audiencia, es un fenómeno porque la gente joven puede verlo cuando quiera, pero quieren verlo en directo".

Por otro lado, explicó una virtud del presentador jiennense que no contiene Motos: "Me gusta de él que no tiene prisa. Tiene una sangre fría impresionante. Se pone a hablar con una persona del público y Sergio Bezos con un saxofón ahí. Yo cuando hacía tele, más o menos intentaba ganar un poco de ritmo".

Para concluir con el tema entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', el periodista confesó que Broncano "es un tío que además es abstemio. Me resulta difícil de imaginar haberlo sido toda la vida".