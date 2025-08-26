Xavier García Albiol se burla del rótulo que lo nombra Miss Trans España: "No estoy para ganar"

Xavier García Albiol es uno de los políticos más carismáticos de España. El de Badalona pertenece al Partido Popular (PP) y actualmente es el alcalde de la ciudad desde 2023, aunque ya había ocupado este cargo anteriormente entre 2011 y 2015, y entre 2020 y 2021.

Esta tarde, García Albiol participó en el programa 'En boca de todos', de Cuatro, para abordar la actualidad de Badalona, centrando especialmente la conversación en la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad.

No obstante, la conexión no empezó cómo esperaba, ya que se produjo un error en el rótulo: "Xavier García Albiol - Miss Trans España 2025". Todo se debe a que minutos antes, el formato abordó la denuncia presentada por Daniela Vallejo, legítima ganadora del título Miss Trans 2025, contra la Fundación Española de Abogados Cristianos.

En ese momento, García Albiol no se percató de cómo lo estaban presentando y continuó la entrevista con total naturalidad. Sin embargo, la audiencia del programa no dejó pasar la oportunidad de burlarse de la situación en redes sociales.

No ha sido hasta hace escasos minutos cuando el alcalde de Badalona se ha pronunciado sobre el error de Cuatro. Lo ha hecho a través de un mensaje en X, antes conocido como Twitter. El dirigente del PP ha comenzado diciendo, en tono irónico: "¡Por ahí sí que no!".

El de Badalona ha querido explicar en la red social de Elon Musk lo sucedido durante la conexión: "Hoy me han entrevistado en Cuatro, 'En boca de todos' y en la vida puedo hacer muchas cosas, pero de ahí a presentarme al concurso de Miss Trans España 2025...".

El del PP ha acabado bromeado diciendo que "aún no estoy en esa fase y menos para ganar el título", aparte de compartir tres emoticonos tapándose la boca.

Por ahí si que no!!! Hoy me han entrevistado en @cuatro, @EnBocaDe_Todos y en la vida puedo hacer muchas cosas, pero de ahí a presentarme al concurso de Miss Trans España 2025, aún no estoy en esa fase y menos para ganar el título. 🙊🙊🙊 pic.twitter.com/vCRxHA0wrk — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) August 26, 2025

La reacción de García Albiol al rótulo de Cuatro no está pasando desapercibida en redes sociales. Un usuario expone que "por favor, esto es maravilloso". Otro señala "usted podría ganar alcalde tiene un 'je ne sais quoi'".