Todo sobre Xavier Deltell: actor, humorista y nuevo invitado de Pasapalabra

Pasapalabra es uno de los programas más longevos de la televisión. Cada tres programas, el concurso de Antena 3 invita a cuatro famosos a participar en el formato. Los invitados ayudarán a los concursantes a sumar segundos para la prueba final, respondiendo a las preguntas de Roberto Leal.

Esta última semana, acudieron al plató JJ Vaquero, Llum Barrera, Andrea Duro y Adrián Lastra, que asistieron desde el pasado jueves, 19 de marzo, hasta el día de ayer, 23 de marzo. En esta ocasión, Pasapalabra recibe al catalán Xavier Deltell.

Xavier Deltell (Lleida, 1958) tiene estudios universitarios de Derecho y Graduado Social. Posteriormente, comenzó a trabajar como humorista en la radio barcelonesa (Cadena Cope).

Xavier Deltell / .

Más tarde, Deltell colaboró como 'showman' en varios programas de la Cadena SER. Después de esta experiencia en las ondas, amplió su experiencia en los medios de comunicación saltando al programa de televisión 'Efectos Secundarios', de TV3.

No obstante, Xavier Deltell saltó a la fama tras incorporarse al equipo de 'Crónicas marcianas', programa presentado por Xavier Sardà. Desde entonces, comenzó a participar en múltiples programas de televisión.

En su currículum, figuran títulos como 'Sé lo que hicisteis', '¡Mira quién baila!' y 'Masterchef Celebrity'. Además, ha participado en 'La hora de José Mota', 'Nadie es perfecto' o 'Me lo dices o me lo cantas'.

Por último, Deltell ha formado parte de películas como 'Operación Gónada', 'Torrente 3: El protector', 'Torrente 4: Lethal Crisis', 'Torrente 5: Operación Eurovegas' y 'Padre no hay más que uno 5: Nido Repleto'.

Recientemente, Deltell ha colaborado en el espectáculo de monólogos 'La Noche es Comedia', una propuesta de humor encabezada por Nacho Guerreros y Macarena Gómez.