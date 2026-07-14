Xavi Furriol, extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa': "Ganaba mucho dinero. Del programa cobraba 1.000 euros al mes y por cada bolo unos 800 euros. Hacía dos a la semana, pues imagínate"

Mujeres y Hombres y Viceversa (MyHyV) fue uno de los programas más vistos de la televisión española. El formato, que se emitió desde 2008 hasta 2021, consistía en varios tronistas que buscaban el amor entre varios pretendientes, quienes debían conquistarles tanto en las citas como en las entrevistas en el plató. El objetivo era que los participantes encontrasen a su pareja ideal, algo que no era nada fácil en algunos casos.

Hace unos días, el extronista Xavi Furriol acudió al pódcast 'GuardiolaTV', presentado por el creador de contenido Guillem Guardiola, donde se sinceró sobre su paso por el programa de Telecinco, entre otros aspectos.

Uno de los temas de los que habló fue cuánto dinero llegó a ganar gracias a su paso por 'MyHyV'. En primer lugar, quiso dejar claro que "gané mucho dinero", aunque matizó que no fue solo por participar en el programa. Gran parte de sus ingresos procedía de los bolos que realizaba cada viernes y sábado durante un año.

"Yo tenía un caché de unos 800 a 1.000 euros cada vez que entraba a una discoteca, pues piensa que iba dos veces a la semana, concretamente cada fin de semana. Y así estuve un año, pues imagínate", señaló.

Por otro lado, no dudó en desvelar el sueldo que tenía como tronista en 'MyHyV': "Ganaba más de 1.000 euros al mes. Mucha pasta, pero generaba más con los bolos. Era una locura".

"Llegabas, por ejemplo, a la estación de Sevilla, donde te estaban esperando 50 personas que querían verte. Te hacías unas fotos y enseguida te daban un sobre con 1.000 euros. Y así era todos los fines de semana", destapó.

El exparticipante comentó que recorrió gran parte de la península ibérica, aunque matizó que hacía "turismo nocturno", ya que solo iba del hotel a las discotecas.

Noticias relacionadas

Apenas visitaba las ciudades, aunque tampoco tenía tiempo para hacerlo: "Llegaba por la tarde, me metían en la discoteca por la noche y al día siguiente volvía con una resaca tremenda. Allí solo había vicio y alcohol".