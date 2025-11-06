Xavi Abat, experto abogado, revela las claves sobre cómo puedes dimitir teniendo derecho a paro

Una de las situaciones más estresantes para cualquier trabajador tiene que ver con atravesar complicaciones derivadas de su entorno laboral durante largos periodos de tiempo.

Y es que, esa es una de las ocasiones en las que el empleado podría valorar la opción de dimitir, pero hay muchas personas que no lo hacen con tal de no perder el derecho al paro.

No obstante, el experto abogado Xavi Abat, ha revelado cuáles son las formas que existen de que dimitas y consigas que, aún así, la empresa te ofrezca una indemnización.

De esta manera, todas ellas tendrán que ver con ciertas circunstancias de tu entorno laboral que irán en contra del trabajador y que este podrá reclamar por la vía legal si fuera necesario.

La primera de ellas tendría que ver con los impagos: si en tu empresa se te ha negado tu salario de forma recurrente, puedes dimitir y solicitar paro y finiquito.

Por otro lado, el trabajador también podrá recurrir a esta estrategia en caso de que las condiciones del trabajo cambien drásticamente (como la jornada laboral o el salario) y sin previo aviso.

Dentro de esto último entraría una tercera manera de dimitir con derecho a paro y tendría que ver con que se obligue al trabajador a desplazarse geográficamente sin una justificación sólida.

Por último, Xavi Abat destaca una cuarta situación: también podrás dimitir con derecho a paro si has sufrido acoso e tu entorno laboral y cuentas con pruebas documentales de ello.