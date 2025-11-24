Xavi Abat, abogado, sobre si puedes reclamar la entrada del concierto de Anuel AA: "Hay varias opciones"

Uno de los grandes protagonistas del fin de semana ha sido Anuel AA, cantante puertorriqueño. El artista celebró dos conciertos: el sábado en Barcelona y el domingo en Madrid. En ambos hubo una similitud, el artista llegó con mucho retraso, lo que no gustó para nada a los seguidores del puertorriqueño.

Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos sobre la figura de Anuel AA, donde la mayoría de ellos pedían la reclamación de la entrada. Después de muchas dudas sobre si es viable o no, el abogado Xavi Abat compartió en TikTok, que cuenta con más de 2 millones de seguidores, cómo reclamar el dinero del ticket.

Lo primero que quiere dejar claro en el vídeo es que "tienes derecho a reclamar al promotor del evento". En el caso de ambos conciertos, se anunció que Anuel AA cantaría de 21-23 horas, pero llegó una hora y media tarde, lo que hizo que a las once y pico la organización cerrase el micrófono del cantante, donde los fans, entre abucheos, solo tuvieron una opción: abandonar el recinto.

Xavi Abat expuso que "tú has pagado una cantidad importante de dinero para dos horas de música. Si acaba antes, tienes derecho a reclamar al promotor de este evento. Va en contra de la ley de consumidores y usuarios, y también lo dice nuestro Código Civil".

Por esta razón, el experto en derecho señala que "puedes pedir que te reembolsen todos los gastos, todos los desplazamientos, el hotel... y puedes exigir el retorno de tu entrada o como mínimo que te devuelvan 50% de la entrada".

¿Cómo reclamar la entrada?

El creador de contenido también explica cómo reclamar la entrada: "Hay varias opciones. La primera es reclamar directamente en la web o ante la organización del evento, enviando una solicitud de reembolso tanto de la entrada como de los gastos de viaje".

🎟️ ¿Fuiste al concierto de Anuel AA en Barcelona y acabó antes de tiempo? No estás solo: tienes derecho a reclamar. 👉 La hora anunciada forma parte del contrato. 👉 Si empieza tarde o termina abruptamente, es cumplimiento defectuoso. 👉 Puedes pedir devolución total o parcial del precio. ¿Cómo reclamar? ✉️ Escribe a la promotora/ticketera. 📄 Hoja de reclamaciones. 🏛️ Consumo / OMIC. ⚖️ Arbitraje o incluso demanda (sin abogado si es menos de 2.000 €). 🔗 Quiero ayudarte: ve al enlace de mi perfil y apúntate a mi newsletter para estar al día y saber cómo reclamar lo tuyo. #elabogadodetiktok

En cambio, la segunda consiste en pedir al evento una hoja oficial de reclamaciones, completarla y solicitar igualmente el reembolso. Otra alternativa es presentar una reclamación ante la OMIC, la autoridad competente en materia de consumo.

No obstante, la vía más larga es realizar una reclamación por la vía judicial, presentándola en el juzgado de tu domicilio.