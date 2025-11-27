SOCIEDAD
Xavi Abat, abogado, opina sobre los descuentos del Black Friday: "Son una estafa"
El experto en derecho ha compartido un nuevo vídeo en su cuenta de TikTok
Quedan pocas horas para el inicio del Black Friday, una jornada marcada por grandes descuentos que da el pistoletazo de salida a la temporada de compras navideñas. La sociedad sale en masa para aprovechar ofertas y adquirir productos que, sin rebajas, probablemente no compraría.
Sin embargo, el abogado Xavi Abat ha alertado en un vídeo publicado en TikTok del negocio que realmente se esconde detrás de esta fecha. El experto en derecho empieza el vídeo, que cuenta con más de 70 mil visualizaciones, diciendo que "lo del Black Friday es una estafa", pero advierte de que es posible detectarlo y así evitar caer en la trampa de las empresas.
"Empieza el Black Friday y nos bombardean con ofertas, con precios, que muchas tiendas han modificado hace unos días sus etiquetas", empieza alertando sobre el 'modus operandis' que llevan a cabo algunos establecimientos.
Tiene claro que "nos tratan como tontos". El abogado señala que "simulan rebajas, pero los precios son los de siempre". No obstante, comparte lo que hay que hacer para ver si el descuento es real o es falso.
Por esta razón, Abat revela cinco páginas webs para detectar el historial de precios: 'Keepa', que cuenta con un historial de precios ultra detallado para Amazon, 'CamelCamelCamel', alternativa muy completa para ver precios antiguos de Amazon, 'Idealo', comparador con historial de precios de cientos de tienda, 'Honey', extensión que muestra tendencias de precios en muchas webs, y 'Chollometro'.
En el caso de que se trate de un "falso descuento", Abat desvela lo que hay que hacer. La primera de ellas sería reclamar al comercio por publicidad engañosa para luego denunciarlo ante Consumo (OMIC o CCAA) y sobre todo guardar capturas del historial de precio como prueba.
"La Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios establece sanciones que van de los 3.000 euros al millón de euros", comparte.
La advertencia del abogado no está pasando desapercibida en TikTok, ya que muchos de sus seguidores se han pronunciado al respecto. Un usuario comenta: "Llevas toda la razón". Otro indica: "Lo peor es que eso no esté regulado y no se pueda sancionar".
