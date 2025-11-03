SOCIEDAD
Xavi Abat, abogado: "Así se calcula el paro en menos de un minuto"
El experto en derecho compartió un nuevo vídeo en redes sociales
Nuevo consejo para todos los trabajadores españoles. Xavi Abat, abogado, conocido en redes sociales como 'El abogado de TikTok', compartió en su cuenta personal de TikTok algo que muy pocos empleados y desempleados conocen en España. Además, es un consejo que puede ayudar a muchas personas.
En esta ocasión, el experto del derecho publicó un video, que cuenta con más de 65 mil reproducciones, donde explica cómo puedes calcular el paro. "Te enseño en menos de un minuto cómo calcular tu paro como profesional", empezó diciendo.
El abogado expuso que "es fácil, fácil". Lo primero que hay que hacer es acceder a Google para escribir "calcular paro". Normalmente, la primera opción que recomienda es la correcta, que es la siguiente: el programa de autocálculo de prestaciones por desempleo, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Al entrar al SEPE, el abogado comentó que hay que entrar en la opción de "se acabó el contrato que tenía y desea saber qué prestación o subsidio le corresponde".
En ese instante, Abat revela que "se te abrirá un desplegable de ocho preguntas que vas contestando sin problema". Estas son las cuestiones correspondientes al 'test':
- Indique la fecha de finalización de la última relación laboral...
- ¿Ha percibido alguna prestación por desempleo durante los seis años anteriores a 02/12/2004?
- ¿Cuánto tiempo ha trabajado desde la última vez que obtuvo la prestación por desempleo?
- Durante los seis meses anteriores a 02/12/2004, ¿ha trabajado en la misma empresa?
- ¿Ha percibido el mismo salario durante los últimos seis meses de trabajo?
- Introduzca a continuación el importe que aparece en su nómina como base de cotización de contingencias profesionales o de paro (base de accidente de trabajo y enfermedad profesional o de paro).
- La jornada de trabajo de su último trabajo era de...
- ¿Cuántos hijos tiene menores de 26 años o mayores incapacitados con los que mantenga una relación de convivencia y que no perciban unos ingresos brutos superiores a 490.80 € cada mes?
Al terminar el test, aparecen los resultados, que dependerán del esfuerzo realizado. No tiene más misterio.
El vídeo está generando mucho ruido mediático en redes sociales. Un usuario bromea con la situación: "Soy autónomo, no necesito ni dos segundos para calcular". Otro añade que "eso no es del todo cierto".
