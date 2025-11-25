Xabier Fortes responde a las acusaciones de trato de favor hacia su hijo en TVE

Xabier Fortes, presentador de 'La Noche en 24 Horas' en TVE, ha salido al paso de las acusaciones vertidas por Carmen Sastre, exconsejera de RTVE, quien insinuó un trato preferente hacia su hijo en la televisión pública.

Fortes calificó estas afirmaciones como "lo más rastrero, ruin y miserable que he visto en mucho tiempo" y defendió la trayectoria de su hijo, que actualmente tiene un contrato de formación en TVE tras haber realizado prácticas no remuneradas.

Conflicto en redes y defensa pública

Las críticas hacia el hijo de Fortes surgieron en redes sociales, donde Sastre aseguró que el joven ya estaba "colocado" en TVE sin oposición. Fortes respondió subrayando que su hijo, licenciado en periodismo por la Complutense, ha seguido un proceso normal de entrada, con prácticas y luego contrato temporal.

Xabier Fortes recalcó que su hijo no debe ser blanco de ataques que en realidad vayan dirigidos a él y denunció la utilización injusta de la imagen de su hijo en medios y redes con la única motivación de generar daño.

Fortes calificó estos ataques como imperdonables y una muestra de “canallismo”, destacando que otros periodistas también han visto a sus hijos atacados de manera similar. Sin embargo, valoró el apoyo recibido de compañeros y amigos del medio, y afirmó que no piensa abandonar la batalla en las redes: “Hay que responder y mirar hacia adelante”, afirmó.

Xabier Fortes tiene una extensa carrera profesional que está profundamente ligada a RTVE, donde ha tenido diversos cargos de responsabilidad y ha presentado programas emblemáticos. Empezó su carrera en Radio Nacional de España en Vigo en 1988.

Ha dirigido y presentado programas de relevancia como 'La noche en 24 horas' y 'Los desayunos de TVE', además de moderar debates electorales y realizar documentales de carácter social y deportivo, lo que le ha consolidado como una figura destacada del periodismo público español.