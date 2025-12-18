Xabi Alonso se blinda ante un futuro incierto en el Real Madrid y da un paso empresarial inesperado

La llegada de Xabi Alonso al Real Madrid generó grandes expectativas entre los aficionados y dentro del club, aunque la adaptación del vestuario a sus métodos no ha sido completa. Algunas de sus decisiones tácticas han provocado dudas, sobre todo considerando los resultados recientes del equipo.

En las últimas semanas, la incertidumbre sobre su continuidad como entrenador se ha incrementado y el futuro del técnico sigue siendo incierto.

Fuera del terreno de juego, el exfutbolista también ha dado un paso relevante. El pasado 2 de diciembre lanzó 'Alaru Society', una sociedad dedicada al sector de la construcción, en la que figura como administrador junto a su esposa, Nagore Aranburu.

La empresa tendrá su sede en Donostia y ha empezado con un capital social de 3.000 euros, el mínimo legal necesario para iniciar operaciones. Su actividad se centrará en la promoción, construcción, compraventa y transformación de edificios, terrenos y solares, incluyendo trabajos de urbanización y derribo.

No es la primera vez que el técnico del club blanco se involucra en este ámbito. Su primera experiencia fue con Tavaro XXI, fundada en 2005, que sigue en funcionamiento y estuvo relacionada con la polémica en torno a la construcción de su chalet en Gipuzkoa. Además, años atrás había participado en Kardzali, otra sociedad de corta duración en la que colaboró con su padre, Periko Alonso.

El paso hacia la construcción no es la única aventura empresarial de la familia. Hace unos años, Nagore abrió una tienda de moda infantil llamada Neroli by Nagore, que cerró durante la pandemia. Más tarde, consiguió relanzar su proyecto con una tienda multimarca de ropa infantil en San Sebastián, que sigue operando con éxito.

Xabi Alonso ha creado 'Alaru Society' para proteger su patrimonio, en un momento en el que su futuro en el Real Madrid aún genera dudas. Además, la sociedad le permite diversificar sus inversiones y reforzar su perfil como empresario más allá del fútbol.