El spa más grande que MSC ha puesto jamás en un crucero sale desde Barcelona en diciembre

MSC World Asia, el nuevo buque insignia de MSC Cruceros que comenzará sus itinerarios por el Mediterráneo el 4 de diciembre desde Barcelona, apuesta por el bienestar como uno de sus argumentos más sólidos.

El MSC Aurea Spa ocupa 1.260 metros cuadrados y es la propuesta de spa más completa que la compañía ha desarrollado hasta ahora. No se trata solo de masajes y tratamientos faciales, sino de un espacio que incorpora tecnologías de recuperación que hasta hace poco solo se encontraban en centros deportivos de élite o clínicas especializadas.

Entre los tratamientos disponibles destaca la crioterapia de cuerpo entero, pensada para favorecer la recuperación muscular y reducir la inflamación, algo que cualquier deportista habitual reconocerá de inmediato. También hay terapia de flotación en seco de Starpool, que alivia la tensión muscular sin necesidad de mojarse, y la terapia de infrarrojos Iyashi Dôme, inspirada en las tradiciones japonesas de bienestar para favorecer la desintoxicación y la relajación profunda. El tratamiento Endermologie de LPG completa la propuesta más avanzada, estimulando la producción de colágeno y elastina mediante tecnología francesa de referencia en medicina estética.

Lo que diferencia el enfoque del MSC Aurea Spa de una oferta convencional es la personalización desde el primer momento. Cada experiencia emienza con una consulta individual que puede incluir un análisis de la piel y del cuero cabelludo basado en inteligencia artificial, un escaneo 3D de los pies con FootBalance y recomendaciones diseñadas específicamente para cada pasajero.

La zona termal incluye doce experiencias distintas, entre ellas una sauna con vistas panorámicas al mar, sala de nieve, salas de vapor aromáticas, saunas finlandesas y biosaunas, una sala terapéutica de sal del Himalaya, camas ganbanyoku de inspiración japonesa, duchas sensoriales, bañeras de hidromasaje y salas de relajación. Es, en conjunto, una propuesta que en tierra firme justificaría un viaje por sí sola.

El gimnasio MSC Gym, equipado con tecnología Technogym, completa la oferta con equipamiento de última generación, espacios de entrenamiento funcional y clases grupales, con asesoramiento personalizado disponible para quien lo necesite.

"Queríamos un spa que rivalizara con los mejores destinos de bienestar en tierra"

Georg Schmickler, vicepresidente senior de Ingresos a Bordo de MSC Cruceros, lo resumió así durante la presentación: “El bienestar se ha convertido en una parte cada vez más importante de la experiencia de viaje, y nuestra ambición con MSC World Asia era crear un spa que rivalizara con los mejores destinos de bienestar en tierra”.

MSC World Asia sale desde Barcelona el 4 de diciembre con itinerarios de siete noches que incluyen Marsella, Génova, Civitavecchia, Mesina y La Valeta.