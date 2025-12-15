El Winter Market del Port de Sitges arrenca amb gran èxit de públic i participació

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Winter Market del Port de Sitges, organitzat per Vinyet Zapater, ha tancat el seu primer cap de setmana amb un balanç molt positiu, consolidant-se com una nova proposta d’oci i dinamització per al port durant la temporada d’hivern. El mercat nadalenc ha registrat una elevada afluència de visitants, atrets per una oferta acurada de marques, gastronomia, artesania i activitats pensades per a tots els públics.

El bon ambient, la varietat d’expositors i la ubicació privilegiada davant del mar han convertit el Winter Market en un punt de trobada per a famílies, visitants i públic local durant tot el cap de setmana, que han gaudit d’una experiència diferent al Port de Sitges i han recuperat el tradicional Winter Market de Vinyet Zapater en el seu desè aniversari. La combinació de compres i activitats ha reforçat el caràcter social i experiencial de l’esdeveniment, alineat amb l’aposta del port per oferir propostes singulars al llarg de tot l’any.

Després d’aquest primer cap de setmana, el Winter Market afronta el proper cap de setmana amb bones perspectives i amb l’objectiu de continuar dinamitzant el Port de Sitges com a espai de referència per a esdeveniments i experiències obertes a la ciutadania.

