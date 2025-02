Willy Valadés, el periodista que estafó a Manolo Lama y Paco González, rompe su silencio

En mayo de 2023, el periodista deportivo Guillermo Valadés, también conocido como Willy Valadés, fue acusado de haber engañado a sus compañeros de sección en la cadena COPE inventándose un tumor cerebral con metástasis en la espalda para sacarles dinero.

Con la excusa de cubrir los gastos de un costoso tratamiento en una clínica de Navarra, el periodista estafó a Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Xuancar González.

La mentira salió a la luz, pero durante un tiempo, Willy aseguró que no se trataba de un engaño, hace unos días que declaró ante el juez, y el programa 'Y Ahora Sonsoles' ha tenido acceso a sus declaraciones.

"Me inventé que tenía un tumor, una enfermedad que no tenía. Yo me creí la enfermedad tal cual porque ya estaba tan agobiado que tenía dolores de cabeza, de espalda, no dormía… me miré en internet por los síntomas que tenía y dije, tengo un tumor", explicó. Además, aseguró que desde el año 2021 ha sido "víctima de una extorsión".

Tras sus declaraciones, se enfrenta a tres posibles delitos: el de estafa agravada, el de blanqueo de capitales para él y para su padre, quien se llevó 49.000 euros de los 450.000 euros que estafó su hijo y el de alzamiento de bienes, también para los dos.

El periodista Carlos Quílez detalló que sus compañeros estafados piden un total de 12 años de prisión para Willy.

7 años de cárcel por un delito de estafa con agravante de abuso de confianza.

de cárcel por un 3 años de cárcel y una multa de 1.300.000 euros para él por blanqueo de capitales y 3 años para su padre.

de cárcel y una multa de 1.300.000 euros para él 2 años de cárcel por alzamiento de bienes y 8 meses para su padre.

Paco González, uno de los principales afectados, aseguró que, a pesar de haber sido estafados, lo volverían a hacer: "Lo sentimos y lo volveríamos a hacer, lo sentimos todo, el ruido que se está formando, y lo volveríamos a hacer porque cualquier ayuda que se hace desde el corazón, está bien hecha".