Willy Bárcenas, tajante sobre su aparición en 'Torrente 6': "La película lo va a petar"

La audiencia no podía contener las ganas de una nueva película de 'Torrente', y Santiago Segura ha cumplido con las expectativas al presentar la sexta entrega, 'Torrente, presidente', que se podrá ver en todos los cines de España a partir del próximo 13 de marzo. Es una de las películas más esperadas de los últimos tiempos.

Las expectativas están por las nubes, pero el director de la obra cinematográfica aseguró en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, que "no quiero hablar de la película, ni hacer tráiler, ni promoción, ni nada, solo estrenarla".

Segura quiso dejar claro que "los que sois fans de Torrente ir a ver la película, los que tenéis sensibilidad no vayáis, por favor. Es una película que es para reírse, es ficción y en la ficción cabe todo. Lo políticamente correcto está bien para la vida, pero no cabe en la ficción".

La nueva saga de 'Torrente' ya está en el punto de mira, a pesar de que aún no se ha estrenado. Es cierto que, gracias a las redes sociales, se pudo ver parte del rodaje, donde se observa que Torrente liderará el partido político 'Nox', una evidente alusión al partido Vox de Santiago Abascal.

Uno de los cameos será interpretado por el cantante Willy Bárcenas, quien lo explicó en el programa de radio 'A las Bravas', presentado por el periodista Raúl Pérez en la Cadena Ser.

El líder de taburete empezó explicando que "el día que vaya al cine a ver la película y en los créditos vea Willy Bárcenas se me van a caer las lágrimas, es el sueño de mi vida". Además, comentó: "Para un año que no tenía gira, mi mujer estaba encantada con pasar por fin un agosto juntos y le dije 'pues no, me voy a Madrid a grabar'".

Santiago Segura, en 'Torrente Presidente' / X

Quiso dejar claro que "ha sido una experiencia increíble". Aparte, confesó que "la película lo va a petar porque reparte a diestro y siniestro. Cuando se filtró la imagen, estábamos rodando y la gente de VOX salió a decir que estábamos ridiculizándoles… Vamos a ver, ¿a qué partido va a pertenecer? Al que más se puede acercar es a VOX, es una realidad".

"He leído el guion entero y, o vas con ganas de reírte y de no tomarte las cosas en serio, o si no creo todo el mundo se va a cabrear", destapó en el programa radiofónico de la Cadena Ser.