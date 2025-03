WestCol frena los pies a Gerard Piqué y le incomoda con una pregunta sobre Shakira: "En algún momento..."

En noviembre de 2022, Gerard Piqué sorprendió a todos anunciando su retirada del fútbol. Tras colgar las botas, el catalán se centró en su empresa Kosmos y ha seguido ligado en el mundo del fútbol impulsando la Kings League.

Hace unos días, WestCol, presidente del equipo West Santos FC, declaró que no estaba contento con la Kings League Américas, ya que creía que las decisiones arbitrales favorecían a equipos con grandes patrocinadores.

Tras esto, el streamer colombiano viajó a Barcelona para hablar sobre diferentes temas de la Kings League, intentar limar asperezas y hacer un directo en el canal de Kick de la jornada junto a Piqué.

Durante la transmisión, el exfutbolista del Barça le hizo una pregunta sobre LaParce, creadora de contenido y copresidenta de Atlético Parceros: "¿Fue tu novia en algún momento? Alguien me lo dijo pero no sabía si era verdad".

A esto, WestCol no dudó en contestar: "Fue mi primera novia hace muchos años. Cuando empecé en redes fue mi primera novia''. Sin embargo, el colombiano no se lo tomó bien y le lanzó una pregunta: "¿Y Shakira fue tu novia en algún momento?.

Piqué contestó incómodo con un "bueno, sí", y el streamer le dejó claro que a él no le había sentado bien la cuestión: "¿Sí pillas? A mí también se me hace incómodo, papi".

Aunque fue un momento tenso, el exfutbolista catalán dejó claro que no lo hizo por incomodarlo: "Ah, no sabía que era incómodo. No lo sabía".