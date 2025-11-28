Wayne Rooney, sobre su dieta basada en comida rápida: "Tuve que alimentarme de patatas fritas y fideos con curry"

Wayne Rooney vive una etapa muy distinta a la que le convirtió en una referencia mundial. El exdelantero del Manchester United trabaja como comentarista y colaborador en diferentes programas ingleses, combinado con su propio pódcast, The Wayne Rooney Show, donde comparte anécdotas, opiniones y vivencias de su larga trayectoria. En los últimos años de su carrera, estuvo en el foco de las críticas por su aspecto físico, algo que él afrontó con naturalidad, explicando que nunca pretendió encajar en el molde estético del futbolista moderno.

Y precisamente desde esa sinceridad tan característica volvió a acaparar miradas al revelar algunas de las costumbres más inesperadas de su dieta dentro y fuera del campo.

La dieta de Rooney

Wayne Rooney sorprendió recientemente al revelar detalles desconocidos sobre sus hábitos alimenticios durante su etapa como futbolista y entrenador. Aunque muchos imaginan que un jugador de su nivel mantendría una dieta estricta, él confesó que dos productos de comida rápida fueron tan esenciales para su día a día que tuvo que pedirlos desde Reino Unido cuando vivió en Estados Unidos. Lejos de gourmet o sofisticado, su gusto siempre estuvo marcado por lo sencillo.

Rooney se mudó por primera vez a Washington DC en 2018 para fichar por el DC United, y más tarde volvería en 2022, esta vez como entrenador. Sin embargo, la distancia no disminuyó su deseo de seguir consumiendo algunos de sus antojos favoritos, entre ellos los fideos instantáneos 'Koka', con a sabor curry, además de patatas fritas llamadas 'Discos', dos clásicos británicos imposibles de encontrar en tiendas estadounidenses. La solución fue práctica: enviarlos directamente desde su país.

La confesión durante su podcast dejó atónita a la tertuliaina Kelly Sommers. Al intentar demostrar que mantiene los pies en la tierra, aseguró que podía sentirse tan cómodo comprando en tiendas comunes como en las cadenas más exclusivas. Los fideos Koka, que solía buscar en su época de jugador, fueron el ejemplo perfecto para ilustrar su sencillez.

Un alimento de comida rápida

Rooney incluso explicó su peculiar manera de preparar este producto: vaciar los fideos en una tetera, añadir el polvo de condimento y dejarlos reposar unos minutos. Este método improvisado lo ayudaba a reproducir el sabor que tanto extrañaba. Su vínculo emocional con esos alimentos se intensificó durante su segunda etapa en Estados Unidos, cuando vivía separado de su esposa Coleen, quien consideraba que la ciudad no era el mejor lugar para criar a sus cuatro hijos.

A pesar de la nostalgia, Rooney señalaba que estos antojos no suponían un lujo: los fideos son extremadamente económicos y se venden al por mayor por precios muy bajos. Finalmente, su paso por la MLS terminó tras dos temporadas como entrenador, cuando él y DC United decidieron separar sus caminos luego de no alcanzar los playoffs de 2023.

Un debut alto en calorías

El exdelantero también aprovechó el programa para rememorar otra anécdota sorprendente: la comida que eligió justo antes de su debut en la Premier League con apenas 16 años.

Lejos de cualquier plan nutricional profesional, admitió que visitó un McDonald's y pidió una hamburguesa de pollo con patatas fritas. Evitó la Coca-Cola para no aumentar los nervios del partido.