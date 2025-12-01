Walter Riso, experto en psicología, advierte sobre la depresión: "El mayor enemigo del amor propio es..."

El concepto de depresión se ha ido modificando con el paso de los años dentro del mundo de la psicología hasta ser concebido como un fenómeno multifactorial y no tanto como un trastorno mental estanco.

O, dicho de otra manera, una patología que se apoya en diferentes circunstancias tanto internas como externas a la persona, aunque bien es cierto que unos factores pesan más que otros.

Así lo defiende el psicólogo Walter Riso, quien ha hablado de uno de los factores decisivos dentro de la depresión, el cual tendría que ver con el amor propio y cómo este influye constantemente en nuestro estado de ánimo.

De esta manera y tal y como ha defendido un reciente Tiktok de BBVA, "el peor enemigo del amor propio es el perfeccionismo", siendo este último una de las claves colaterales de la depresión.

Si lo interpretamos de forma coloquial, la explicación es realmente sencilla: el perfeccionismo provocará que sintamos que nunca somos suficientes y que jamás conseguiremos las metas que nos proponemos al no estar nunca conformes con los resultados que obtenemos.

Por esta misma razón, Walter Riso sostiene que "el perfeccionismo deshumaniza a la persona", pero... ¿Cómo se puede combatir contra él? Muy sencillo: aprendiendo a mostrarnos vulnerables ante los demás.

En este mismo sentido, el psicólogo afirma, además, que contar con un buen nivel de amor propio constará como un factor de protección contra varios procesos asociados a la depresión como, por ejemplo, el duelo o la pérdida de un ser querido.

"Cuanto más amor propio tiene una persona, tiene mejor autoimagen, sabe marcar límites y elabora el duelo mucho mejor", sentenciaba Walter Riso ante un factor clave para prevenir y evitar una de las patologías más extendidas en nuestra sociedad.