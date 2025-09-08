El 'Waka Waka' de Shakira pone en vilo a la FIFA: Presiones por 8 millones de euros de beneficios sin un destino final claro

Shakira quedará unida para siempre al mundo del fútbol por dos motivos. Uno, por su relación con Gerard Piqué que terminó de forma tormentosa; y dos, por su genial canción que sirvió de himno oficial para el Mundial de Sudáfrica que se llevó la selección española en un torneo épico en 2010.

El tema cuenta actualmente con más de 4.000 millones de reproducciones en YouTube y sigue siendo uno de los más coreados en fiestas por todo el mundo 15 años después de su publicación, por lo que continúa dando rédito económico. Pese a los buenos números, ahora puede conllevar problemas a algunas de las partes implicadas en la distribución de los beneficios.

Según anuncia el medio británico 'The Times', los intérpretes de la canción, la banda sudafricana Freshlyground, y la compañía Sony Music denuncian la desaparición de ocho millones de euros cuyo destino final sigue sin conocerse con exactitud.

Respuestas genéricas de la FIFA

El dinero pasó por las manos de Sony Music antes de llegar a la FIFA, que anunciaba que los iba a destinar a los diversos proyectos en el continente africano. La banda musical y la discográfica han exigido a la FIFA explicaciones acerca de qué hizo con ese dinero, aunque nunca ha recibido una respuesta clara al respecto.

El acuerdo inicial anunciaba que los beneficios económicos se destinarían a organizaciones benéficas escogidas por los artistas, aunque nada más lejos de la realidad.

Parte del videoclip de 'Waka Waka'. / Shakira

"Durante los últimos 15 años, Sony Music ha pagado, y sigue pagando, regalías por derechos de autor a la FIFA, que es responsable de distribuir el dinero a proyectos benéficos elegidos por los artistas", apuntaba la compañía musical norteamericana y exigía explicaciones al organismo encargado de velar por el fútbol a nivel global.

Por su parte, FIFA respondía que ese dinero se usó para la construcción de 15 centros deportivos en el continente africano, además de centros educativos y de salud pública. Sin embargo, sí que apuntó que la inversión final fue más alta que la cantidad reservada en el fondo mencionado, sin especificar ninguna cifra exacta, que es precisamente lo que piden las demás partes implicadas en la creación y distribución de la canción.

Mientras, esas cuentas de financiación se cerraron en 2014 y el organismo del fútbol, juntamente con la Fundación FIFA, indican que hoy se sigue colaborando con las partes encargadas de la gestión de las instalaciones resultantes de la campaña social oficial para el Mundial, '20 Centros para 2010'.