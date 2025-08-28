Vuelves de vacaciones y podrías perder tu empleo: la advertencia de un abogado laboralista

Estamos a punto de comenzar septiembre, y con este mes, son muchos los trabajadores que ponen fin a sus vacaciones y vuelven a la rutina laboral. Un momento poco esperado, es así, y que puede convertirse en una sorpresa muy desagradable: encontrarte con una carta de despido sobre la mesa.

Al menos eso es lo que nos dice Juanma Lorente, un abogado laboralista muy activo en redes sociales, donde explica los riesgos de no dejar constancia del periodo de vacaciones. Según detalla, en algunas empresas no existe un registro escrito de quién se va ni durante cuánto tiempo, lo que puede ser empleado como excusa para un despido disciplinario.

El problema surge porque, durante las vacaciones, el empleado no acude a su puesto de trabajo, lógicamente. Si la empresa no dispone de prueba alguna de que esas ausencias se corresponden con días de descanso aprobados, se pueden calificar como faltas injustificadas.

Lorente, en este caso, recuerda: "cuando llega el tercer día sin presentarte al trabajo, la empresa puede considerarlo inasistencia y proceder al despido".

Un derecho que queda recogido en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores: el contrato puede extinguirse por incumplimiento, entre otras razones, por la reiteración de ausencias sin justificar. No se establece un número concreto de faltas, pero tres días pueden ser suficientes. Un despido que no conlleva indemnización, siendo un perjuicio mayor para el trabajador.

¿Qué recomienda entonces el empleado? Dejar siempre un rastro documental, ya sea un correo electrónico, una comunicación interna o cualquier otro documento que te permita justificar que estás en vacaciones, y que este periodo ha sido aprobado.

Un pequeño gesto muy sencillo, del que muchas empresas prescinden y después aprovechan para despedir de forma disciplinaria.