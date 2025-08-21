Se vuelve viral: el momento en que un coche choca contra un restaurante frente a influencers

Imagina que estás sentado en una mesa de un restaurante junto a la ventana, con vistas a la calle, degustando los mejores platos del local. De repente, notas que algo no va bien: un coche se embiste directamente contra el cristal que te separa del exterior. Por sorprendente que parezca, esto es lo que le ha ocurrido a dos influencers en Texas (Estados Unidos).

Ya sabemos cómo funcionan las redes sociales: solemos grabarlo todo. Y esto a veces tiene ventajas como contar con uno de los vídeos más espectaculares e insólitos del año.

El pasado sábado 16 de agosto de 2025, Patrick Blackwood y Nina Unrated, dos conocidos creadores de contenido estadounidenses, se encontraban comiendo en el restaurante CuVee's Culinary Creations en el estado de Texas.

En un momento de la comida, un coche atravesó el cristal, rompiendo el cristal en miles de pedazos y cayendo sobre ambos influencers. Al menos los protagonistas de esta historia lograron reaccionar a tiempo y abandonar el lugar de los hechos antes de ser todavía más atropellados.

Como los creadores de contenido estaban grabando la comida y su reacción, toda la escena está grabada y compartida en redes sociales, viralizándose rápidamente.

Además, poco a poco hemos ido conociendo algunos detalles del incidente: el coche que se chocó contra el restaurante era un SUV que podía conducir a 70 kilómetros por hora según los primeros reportes policiales.

En cuanto al estado de salud de Patrick Blackwood y Nina Unrated, ambos fueron trasladados al hospital más cercano, aunque todo parece indicar que quedó en un gran susto porque también grabaron su camino al centro sanitario como si de un diario se tratase.

"Por algún milagro, ambos estamos bien, solo conmocionados y cambiados para siempre. Esta aterradora experiencia nos ha hecho darnos cuenta de lo valiosa que es la vida", explican ahora estos influencers a sus cientos de miles de followers.