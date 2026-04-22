Vuelve el Sant Jordi Musical de Estrella Damm con Buhos, La Pegatina, 31 FAM, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell i Lildami

Rosas, libros… y mucha música en directo. Este 23 de abril, la Antigua Fábrica Estrella Damm volverá a convertirse en uno de los puntos más vibrantes de la diada con una nueva edición del Sant Jordi Musical. Durante nueve horas ininterrumpidas, tres escenarios y más de 20 conciertos transformarán el recinto de la calle Rosselló en una auténtica maratón musical que reunirá a artistas consolidados y nuevas voces de la escena actual. Una cita ya imprescindible del Sant Jordi barcelonés que, este año, tendrá un significado especial coincidiendo con la celebración del 150.º aniversario de Damm.

Desde el mediodía y hasta la tarde, el ritmo no se detendrá con artistas como Buhos, que este 2026 celebran sus 20 años de trayectoria; La Pegatina, uno de los grandes nombres de la música festiva, con más de 1.200 conciertos a sus espaldas y un directo que nunca falla; 31 FAM, que siguen marcando el ritmo del pop urbano en Cataluña; o Macaco, referente de la fusión musical con un universo que mezcla rumba, reggae y funk desde sus inicios en las calles de Barcelona.

También estarán Els Amics de les Arts, con un repertorio lleno de himnos generacionales como Ja no ens passa, Jean-Luc o 4-3-3; Maria Jaume, que acaba de publicar su cuarto disco, Sant Domingo Forever; Triquell, que continúa consolidando su proyecto tras el éxito de Jugular; y Lildami, que presentará su último álbum, Bentornat.

Sant Jordi Musical 2026 / ED

El Sant Jordi Musical será también una oportunidad para descubrir nuevas voces que están ganando cada vez más protagonismo, como Ven’nus, Ceaxe, Griso, Juls, Júlia Blum, Leyre Estruch, Eva Fort o Naina. Otras voces de la escena musical catalana, como Pastora, Xarim Aresté, Magalí Sare, Gessamí Boada, Paula Valls o El Pony Pisador, completarán una programación diversa que convertirá la diada en una gran fiesta de la música.

Además de los conciertos, a lo largo de todo el día se celebrarán firmas de discos que permitirán al público encontrarse con los artistas. Participarán tanto los músicos que actuarán en la Antigua Fábrica como otros invitados, como La Fúmiga, Flashy Ice Cream, Dorian, Mama Dousha o Paula Mattheus, que se acercarán al recinto para compartir un rato con sus seguidores. También estará Martí Melcion, que visitará la Antigua Fábrica para firmar el cómic Elma y sus amigos.

Y, como ya es habitual, la gastronomía también tendrá su espacio, con una selección de propuestas para todos los gustos, incluyendo opciones veganas y sin gluten, a cargo de foodtrucks locales.

Un Sant Jordi con espíritu solidario

La Antigua Fábrica Estrella Damm también acogerá un espacio solidario donde se podrán adquirir rosas —tanto naturales como artesanales—, libros de segunda mano y otros detalles inspirados en la diada, elaborados por diversas entidades sociales como Apunts, Fundació Amics de la Gent Gran, Fundació Arrels, Fundació Finestrelles, Fundació Jeroni de Moragas, Fundació Portolà, Fundación Vicente Ferrer y Solidaritat Sant Joan de Déu. Los beneficios del mercado solidario se destinarán al Programa de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja, que apoya a personas sin hogar, personas mayores que sufren soledad no deseada y personas en situación de desempleo, entre otros colectivos vulnerables.

Por otro lado, Damm también ha impulsado una recogida de libros entre los colaboradores y colaboradoras de la compañía en el marco de la campaña Recicla Cultura, cuyos beneficios de la venta se destinarán a proyectos educativos para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

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La entrada al Sant Jordi Musical de la Antigua Fábrica Estrella Damm es gratuita. Al tratarse de un recinto cerrado, el acceso estará limitado hasta completar el aforo.