Se vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz: Israel ataca al Líbano y ya se contabilizan 254 fallecidos

La tensión en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo punto crítico este 8 de abril, tras confirmarse informes de que Irán ha interrumpido el tránsito de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz. La medida se produce como respuesta a los recientes ataques de Israel en territorio libanés, que han dejado decenas de víctimas y han agravado aún más la inestabilidad en la región. La noticia, difundida por medios iraníes, ha generado preocupación en los mercados internacionales y entre los países dependientes del suministro de crudo.

Según fuentes vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní, el paso de petroleros ha sido detenido como una acción directa frente a la ofensiva israelí en Líbano. Esta interrupción rompe con la reciente reanudación del tráfico marítimo, que había sido posible gracias a una tregua temporal negociada con la mediación de Estados Unidos. Sin embargo, dicho acuerdo no incluía a Líbano, lo que ha dejado un vacío crítico en el frágil equilibrio alcanzado.

El Líbano no estaba a favor del 'alto al fuego'

El Ejército israelí lanzó este miércoles lo que ha calificado como su 'mayor ataque' sobre territorio libanés en los últimos tiempos. Las operaciones han afectado a múltiples regiones del país, intensificando el conflicto y provocando un elevado número de víctimas civiles. La exclusión de Líbano del acuerdo de alto el fuego ha sido uno de los factores que han contribuido a la rápida escalada de la violencia.

Por su parte, Irán ha denunciado que también ha sido objeto de ataques, lo que considera una violación directa del pacto de tregua. Entre los incidentes reportados se encuentra un ataque a una refinería en la isla de Lavan, en el golfo Pérsico, así como la interceptación de un dron en la ciudad de Lar. Las autoridades iraníes han advertido que responderán de manera “firme y contundente” ante cualquier agresión.

En el plano político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido la situación como un avance estratégico, asegurando que Irán ha experimentado un “cambio de régimen muy productivo”. Además, afirmó que no habrá enriquecimiento de uranio y que ambos países colaborarán en la eliminación de residuos nucleares. Estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo por parte de analistas internacionales.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha calificado los acontecimientos como una “victoria militar histórica” para Estados Unidos frente a Irán. No obstante, los hechos sobre el terreno parecen contradecir esta visión optimista, ya que continúan registrándose ataques y movimientos militares en distintos puntos de la región, lo que pone en duda la efectividad del alto el fuego.

Beirut, la zona más afectada

Mientras tanto, otros países del entorno también han reportado incidentes relacionados con el conflicto. Kuwait informó haber interceptado varios drones durante la mañana, lo que sugiere una posible expansión de las hostilidades más allá de los focos principales.

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En cuanto al impacto humanitario, la situación en Líbano es especialmente grave. El número de muertos ha ascendido a 254, con más de mil heridos en distintas zonas del país. Beirut y sus alrededores han sido los más afectados, concentrando la mayor parte de las víctimas. La comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de la situación, mientras crecen los llamados a un alto el fuego real y sostenido.