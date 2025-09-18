Vuelve el calor de verano: el Meteocat anuncia que Catalunya superará los 30 grados en muchas de sus comarcas

'El veranillo de San Miguel' que le llaman, esa época del año en la que a pesar de estar realmente cerca de otoño, el clima toma un giro más de verano radical. Y eso es lo que parece que marcará la tendencia de Catalunya durante estos próximos días.

Catalunya, con una de las jornadas más plácidas de las últimas semanas

No hablamos de ola de calor de ningún tipo ni tampoco de temperaturas que rocen los 40 grados, como ha sido lo habitual durante este pasado verano. Sin embargo, sí que habrá más clima de ir con ropa corta que no de entretiempo.

Un claro ejemplo de esto es Lleida y alrededores, donde se anticipan máximas que se ubicarán en los 33 grados. Similar es el caso de Barcelona, con 28 grados pronosticados pero muchas zonas cercanas superando la barrera de los 30 grados.

Estas altas temperaturas también nos dejarán unos cielos mayormente despejados. Como mucho se esperan algunas nubes finas, aunque en cualquier caso sin suponer problema alguno.

Desde el Meteocat apuntan también que no se esperan precipitaciones en ni un solo punto de Catalunya. De nuevo, dado lo despejado del cielo no habrá sorpresa alguna para nadie.

Y todo este buen clima generalizado implica de la misma manera que en Catalunya tampoco habrá problemas de visibilidad de ningún tipo o fuertes corrientes de viento. Es, a todos los niveles, una de las jornadas más plácidas de las últimas semanas.

Lo cierto es que este día será solo el primero de la tendencia que veremos próximamente; estos siguientes días en Catalunya se mantendrán con una estabilidad muy similar, dando a entender que el clima de otoño todavía se hará esperar.

¿Qué te parece tener días como estos a estas alturas del año? ¿Esperabas ya un fresquito más consistente o te alegra el hecho de poder seguir alargando un clima de tipo veraniego? Desde luego que en estos casos hay opiniones para todos los gustos.