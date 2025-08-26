Suscripción

sport

Directos

TIEMPO

¿Vuelve el calor? El termómetro se dispara en Catalunya junto a posibles tormentas

Las temperaturas máximas vuelven a subir cuando parecía que nos librábamos ya del calor más intenso del verano.

España ha vivido este agosto su peor ola de calor de la historia

España ha vivido este agosto su peor ola de calor de la historia / iStock

Álex Pareja

Álex Pareja

Cuando pensábamos que lo peor del verano en lo que a calor se refiere había pasado, nos sorprende con un nuevo aumento de las temperaturas máximas, en una jornada en Catalunya que estará marcada por el calor y por los chubascos que pueden sorprender en varias zonas.

El día comenzará despejado, con algunas nubes altas y medias, pero será a partir del mediodía cuando veremos crecer los nubarrones en el Pirineo, llegando desde Aragón hacia el macizo del Port, donde puede dejar un ambiente muy nublado durante el resto del día.

Por la tarde es cuando podemos esperar algunos chubascos sorpresa en el norte del Pirineo y en el entorno de los Ports, y por la noche también podemos esperar lluvias dispersas en todo el oeste del territorio. Serán precipitaciones débiles, aunque algunas pueden ir acompañadas de tormenta e incluso granizo.

El regreso del calor

Donde vamos a ver cambios más significativos es en el termómetro, ya que aunque las mínimas bajan ligeramente en buena parte del territorio (salvo en el norte y el litoral central), las máximas repuntan y el calor se dejará notar con fuerza, sobre todo, en el llano de Lleida.

Será en esta zona donde las temperaturas podrían alcanzar los 36 grados, superando fácilmente los 30 grados en buena parte del territorio. También se esperan subidas de temperaturas notables en comarcas del Prepirineo y Catalunya Central.

En lo que respecta a la visibilidad, será buena en la mayor parte del territorio, excepto durante la mañana en zonas de la costa, donde aparecerán bancos de nube baja. El viento soplará flojo al inicio y al final del día, y no serán intensas salvo en el interior de la mitad sur.

Noticias relacionadas y más

El regreso del calor no parece que haya venido para quedarse o para agudizarse, ya que a partir de mañana se espera, de nuevo, un descenso en las temperaturas máximas, aunque volviendo a superarse fácilmente los 30 grados en buena parte de Catalunya.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¡Confirmado! Lamine Yamal hace oficial su relación con Nicki Nicole con esta foto
  2. La nueva mansión de Rafa Nadal: lujo en Mallorca tras su retirada
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
  4. Si eres catalán, te jodes': el incendiario choque lingüístico entre Pilar Rahola y Esperanza Aguirre
  5. Alfredo Duro, arrollado en el encierro de San Sebastián de los Reyes y 'El Chiringuito' manda un mensaje
  6. Una española que vive en Australia cuenta lo que nadie dice sobre el salario y el coste de vida: 'La hora la cobro a…
  7. El aviso de Jorge Rey sobre el huracán Erin: así afectará a España esta semana
  8. José Elías estalla contra la educación española: 'Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me enfado

Irán retoma sus negociaciones nucleares con Europa ante la inminente imposición de nuevas sanciones

Irán retoma sus negociaciones nucleares con Europa ante la inminente imposición de nuevas sanciones

Última hora de los incendios en España: Castilla y León mantiene activos 18 fuegos, 10 graves, con reproducciones por el viento

Última hora de los incendios en España: Castilla y León mantiene activos 18 fuegos, 10 graves, con reproducciones por el viento

¿Vuelve el calor? El termómetro se dispara en Catalunya junto a posibles tormentas

¿Vuelve el calor? El termómetro se dispara en Catalunya junto a posibles tormentas

La sociedad israelí sale a la calle para exigir un acuerdo de alto el fuego en Gaza que libere a los rehenes

La sociedad israelí sale a la calle para exigir un acuerdo de alto el fuego en Gaza que libere a los rehenes

AESAN emite una alerta urgente: no consumas estas galletas de chocolate de una marca muy popular en España

AESAN emite una alerta urgente: no consumas estas galletas de chocolate de una marca muy popular en España

Una mujer y sus hijos quedan atrapados en el coche durante una tormenta de arena en Arizona

Una mujer y sus hijos quedan atrapados en el coche durante una tormenta de arena en Arizona

Así ha sido la decepcionante carrera de Samuel Umtiti

Así ha sido la decepcionante carrera de Samuel Umtiti

DIRECTO | El Congreso vota este martes si cita a Sánchez y ocho ministros esta semana, como exige el PP

DIRECTO | El Congreso vota este martes si cita a Sánchez y ocho ministros esta semana, como exige el PP