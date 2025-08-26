¿Vuelve el calor? El termómetro se dispara en Catalunya junto a posibles tormentas

Cuando pensábamos que lo peor del verano en lo que a calor se refiere había pasado, nos sorprende con un nuevo aumento de las temperaturas máximas, en una jornada en Catalunya que estará marcada por el calor y por los chubascos que pueden sorprender en varias zonas.

El día comenzará despejado, con algunas nubes altas y medias, pero será a partir del mediodía cuando veremos crecer los nubarrones en el Pirineo, llegando desde Aragón hacia el macizo del Port, donde puede dejar un ambiente muy nublado durante el resto del día.

Por la tarde es cuando podemos esperar algunos chubascos sorpresa en el norte del Pirineo y en el entorno de los Ports, y por la noche también podemos esperar lluvias dispersas en todo el oeste del territorio. Serán precipitaciones débiles, aunque algunas pueden ir acompañadas de tormenta e incluso granizo.

El regreso del calor

Donde vamos a ver cambios más significativos es en el termómetro, ya que aunque las mínimas bajan ligeramente en buena parte del territorio (salvo en el norte y el litoral central), las máximas repuntan y el calor se dejará notar con fuerza, sobre todo, en el llano de Lleida.

Será en esta zona donde las temperaturas podrían alcanzar los 36 grados, superando fácilmente los 30 grados en buena parte del territorio. También se esperan subidas de temperaturas notables en comarcas del Prepirineo y Catalunya Central.

En lo que respecta a la visibilidad, será buena en la mayor parte del territorio, excepto durante la mañana en zonas de la costa, donde aparecerán bancos de nube baja. El viento soplará flojo al inicio y al final del día, y no serán intensas salvo en el interior de la mitad sur.

El regreso del calor no parece que haya venido para quedarse o para agudizarse, ya que a partir de mañana se espera, de nuevo, un descenso en las temperaturas máximas, aunque volviendo a superarse fácilmente los 30 grados en buena parte de Catalunya.