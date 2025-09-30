SOCIEDAD
La vuelta de Pablo Iglesias como profesor en la Universidad Complutense
El exvicepresidente del Gobierno iniciará su tercera etapa como profesor del centro universitario
Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, volverá a impartir clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. No obstante, el político regresará a las aulas de una forma distinta a su primera etapa como docente.
Según EFE, Pablo Iglesias será profesor sustituto, "en las mismas condiciones que un docente asociado". De esta forma, el político volverá a dar clases de forma temporal tras dejar de impartir en julio, después de no obtener una de las plazas ofrecidas en concurso público.
En aquel momento, el director de 'Canal Red' explicó en su página de X (antes Twitter) que se había presentado al concurso, pero el tribunal estimó que había "varios candidatos con mejor experiencia profesional fuera de la docencia".
Por lo tanto, Iglesias inicia su tercera etapa como profesor del centro educativo. La primera fue como titular interino, desde 2008 y hasta 2014, antes de la fundación de Podemos. Después de abandonar su escaño en 2021, regresó como profesor de la Complutense en 2022.
En esta nueva convocatoria, Pablo Iglesias ha obtenido la nota más alta con un 9,8 sobre 10, entre los 18 aspirantes. Así lo ha confirmado EFE tras consultar el acta publicada por la Universidad Complutense este mismo 2 de septiembre.
Hasta el momento, no ha trascendido cuál será la asignatura que impartirá en su regreso a la docencia. Por otro lado, Iglesias seguiría formando parte del Diploma Superior de Educación mediática y comunicación política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Durante su educación, Pablo Iglesias se licenció en Derecho con una calificación media de 7,3 en la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, obtuvo la licenciatura en Ciencia Política con premio extraordinario al mejor expediente de su promoción.
En 2008, también obtuvo el doctorado en la UCM, obteniendo una calificación de sobresaliente 'cum laude' en sus tesis. Finalmente, también fue nombrado profesor honorífico de la Complutense en 2014.
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- La periodista Mariló Montero (60 años) revela su ejercicio favorito para mantenerse activa: 'Le dedico tres cuartos de hora
- Cristóbal Soria desvela su pasado oculto: 'Vendí 35.000 camisetas del Real Madrid
- Un especialista del motor desvela su lista negra: 'No compres estos coches
- Lío en 'Operación Triunfo' por la opinión de un concursante sobre las lenguas cooficiales: '¿Qué hacemos?
- Broncano revela lo que siempre ocurre con el Real Madrid: 'Mientras tanto, hay que disfrutar
- El secreto del éxito de Ferran Torres (25) y su plato favorito: 'Probaría a cocinarlo, puede que no me quede muy bueno