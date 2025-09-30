La vuelta de Pablo Iglesias como profesor en la Universidad Complutense

Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, volverá a impartir clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. No obstante, el político regresará a las aulas de una forma distinta a su primera etapa como docente.

Según EFE, Pablo Iglesias será profesor sustituto, "en las mismas condiciones que un docente asociado". De esta forma, el político volverá a dar clases de forma temporal tras dejar de impartir en julio, después de no obtener una de las plazas ofrecidas en concurso público.

En aquel momento, el director de 'Canal Red' explicó en su página de X (antes Twitter) que se había presentado al concurso, pero el tribunal estimó que había "varios candidatos con mejor experiencia profesional fuera de la docencia".

Archivo - El exvicepresidente y exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias, a su llegada a la presentación de su libro 'Enemigos íntimos'. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Por lo tanto, Iglesias inicia su tercera etapa como profesor del centro educativo. La primera fue como titular interino, desde 2008 y hasta 2014, antes de la fundación de Podemos. Después de abandonar su escaño en 2021, regresó como profesor de la Complutense en 2022.

En esta nueva convocatoria, Pablo Iglesias ha obtenido la nota más alta con un 9,8 sobre 10, entre los 18 aspirantes. Así lo ha confirmado EFE tras consultar el acta publicada por la Universidad Complutense este mismo 2 de septiembre.

Hasta el momento, no ha trascendido cuál será la asignatura que impartirá en su regreso a la docencia. Por otro lado, Iglesias seguiría formando parte del Diploma Superior de Educación mediática y comunicación política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Pablo Iglesias en la entrevista de 2014 donde defendía el incremento del gasto militar en caso de ser necesario. / La Sexta

Durante su educación, Pablo Iglesias se licenció en Derecho con una calificación media de 7,3 en la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, obtuvo la licenciatura en Ciencia Política con premio extraordinario al mejor expediente de su promoción.

En 2008, también obtuvo el doctorado en la UCM, obteniendo una calificación de sobresaliente 'cum laude' en sus tesis. Finalmente, también fue nombrado profesor honorífico de la Complutense en 2014.