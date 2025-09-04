Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SOCIEDAD

Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

La aerolínea española ha presentado su nueva campaña de precios con ofertas de vuelos a distintos puntos de España, Europa y el resto del mundo

Archivo - Un avión de Iberia despegando.

Archivo - Un avión de Iberia despegando. / Iberia - Archivo

Lola Gutiérrez

Viajar fuera de la temporada veraniega permite encontrar vuelos y alojamientos a precios más económicos si se mira bien. A partir del 1 de septiembre, será posible encontrar vuelos nacionales por 21 euros con Iberia.

Este jueves, la aerolínea española presentó su nueva campaña de precios para que los clientes "puedan planificar sus próximos vuelos a precios muy económicos". Ofertas de vuelos a distintos puntos de España, Europa y el resto del mundo disponibles desde ya para los clientes de Iberia Plus y a partir del 1 de septiembre para todo el público. Destacan algunos destinos: vuelos a Nueva York, Chicago, Washington, Boston y San Francisco desde menos de 200 euros por trayecto, y Miami, Orlando, Los Ángeles y Dallas por entre 200 y 270 euros por trayecto.

La campaña, disponible hasta el 22 de septiembre, incluye el apartado 'Descuentos con mis Avios' con el que los clientes de este servicio obtendrán un 25% de descuento en el canje.

Vuelos nacionales por 21 euros

Los vuelos nacionales a Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza estarán disponibles desde 21 euros por trayecto; 25 euros a San Sebastián, Bilbao, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander, Valencia, Sevilla o Palma de Mallorca.

También se incluyen vuelos por 29 euros por trayecto a La Coruña, Vigo, Jerez, Logroño o Castellón, entre otros. Los vuelos a las islas Canarias tienen un precio de 35 euros por trayecto (a Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife), los cuales cuentan con el descuento de residente en caso correspondiente.

Iberia también ofrece vuelos a ciudades europeas a precios competitivos. Viajar a Lisboa y Oporto puede salir por 25 euros por trayecto; a Venecia 39; a París y Roma 42 y 45 euros respectivamente y a Londres desde 59. También ofrecidos varios destinos invernales como Innsbruck (59 €) o Tromso (99 €) y destinos africanos como Argel (35 €) o Marrakech (41 €).

Aumentan los vuelos a Puerto Rico

La aerolínea también ha comunicado que ha aumentado a doce el número de vuelos semanales entre España y Puerto Rico a partir de septiembre, "una de las rutas que presenta un crecimiento más acelerado de la red de Iberia". Así, llegará a haber dos vuelos diarios en esta ruta que saldrán desde Madrid.

Con rumbo a América Latina, Iberia vuela a 20 destinos en 16 países, de los cuales Puerto Rico, México, Panamá, Caracas (Venezuela) tienen un precio inferior a 300 euros por trayecto; y Ecuador, Guatemala, Bogotá (Colombia), Lima (Perú) o Río de Janeiro (Brasil) por un precio inferior a 350 euros por trayecto. La aerolínea incorpora dos nuevos destinos en Brasil entre diciembre y enero: Fortaleza y Recife, por 298 y 315 euros por trayecto, respectivamente.

Por último, la compañía ofrece un vuelo diario a Doha por 350 euros por trayecto y a Tokio por 397 euros. También oferta experiencias completas de vuelos, hotel y alquiler de coche y paquetes con experiencias, como Disneyland París o Walt Disney Florida. Además, todos los paquetes de viajes incluyen una maleta facturada.

Noticias relacionadas y más

Consulta aquí las ofertas

Todos los vuelos y las condiciones de la promoción se pueden consultar en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
  2. Así luce Andrey Arshavin en 2025: De estrella de la Premier a 'parecer un friki
  3. Así es el radical cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson y las redes alucinan: 'Es la mitad de lo que era
  4. Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
  5. La irreverente declaración de la rapera Cardi B ante un juez en EE.UU. que ya es viral: 'Le estaba llamando zorra
  6. Gabriel Rufián dicta sentencia sobre lo que ocurrió en la entrevista de Pedro Sánchez
  7. El 'youtuber' Jordi Wild, de 41 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
  8. Las redes se ceban con María Pombo tras sus polémicas declaraciones sobre la lectura

Ramón Vallès, piloto de Iberia: "Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno"

Ramón Vallès, piloto de Iberia: "Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno"

Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

Olivenza, ejemplo nacional: tendrá 35 viviendas para alquiler asequible

Olivenza, ejemplo nacional: tendrá 35 viviendas para alquiler asequible

Albares, favorable a la expulsión de Israel de eventos deportivos como la vuelta ciclista: "Tenemos que mandar un mensaje"

Albares, favorable a la expulsión de Israel de eventos deportivos como la vuelta ciclista: "Tenemos que mandar un mensaje"

Así ha sido la visita de la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, a Olivenza

Así ha sido la visita de la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, a Olivenza

Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en una vivienda de Lloret de Mar (Girona)

Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en una vivienda de Lloret de Mar (Girona)

Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea

Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea

La viceprimera ministra británica, en la cuerda floja por un presunto caso de evasión fiscal

La viceprimera ministra británica, en la cuerda floja por un presunto caso de evasión fiscal