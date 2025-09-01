Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

La aerolínea española ha presentado su nueva campaña de precios con ofertas de vuelos a distintos puntos de España, Europa y el resto del mundo

Archivo - Un avión de Iberia despegando.

Archivo - Un avión de Iberia despegando. / Iberia - Archivo

Lola Gutiérrez

Viajar fuera de la temporada veraniega permite encontrar vuelos y alojamientos a precios más económicos si se mira bien. A partir del 1 de septiembre, será posible encontrar vuelos nacionales por 21 euros con Iberia.

Este jueves, la aerolínea española presentó su nueva campaña de precios para que los clientes "puedan planificar sus próximos vuelos a precios muy económicos". Ofertas de vuelos a distintos puntos de España, Europa y el resto del mundo disponibles desde ya para los clientes de Iberia Plus y a partir del 1 de septiembre para todo el público. Destacan algunos destinos: vuelos a Nueva York, Chicago, Washington, Boston y San Francisco desde menos de 200 euros por trayecto, y Miami, Orlando, Los Ángeles y Dallas por entre 200 y 270 euros por trayecto.

La campaña, disponible hasta el 22 de septiembre, incluye el apartado 'Descuentos con mis Avios' con el que los clientes de este servicio obtendrán un 25% de descuento en el canje.

Vuelos nacionales por 21 euros

Los vuelos nacionales a Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza estarán disponibles desde 21 euros por trayecto; 25 euros a San Sebastián, Bilbao, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander, Valencia, Sevilla o Palma de Mallorca.

También se incluyen vuelos por 29 euros por trayecto a La Coruña, Vigo, Jerez, Logroño o Castellón, entre otros. Los vuelos a las islas Canarias tienen un precio de 35 euros por trayecto (a Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife), los cuales cuentan con el descuento de residente en caso correspondiente.

Iberia también ofrece vuelos a ciudades europeas a precios competitivos. Viajar a Lisboa y Oporto puede salir por 25 euros por trayecto; a Venecia 39; a París y Roma 42 y 45 euros respectivamente y a Londres desde 59. También ofrecidos varios destinos invernales como Innsbruck (59 €) o Tromso (99 €) y destinos africanos como Argel (35 €) o Marrakech (41 €).

Aumentan los vuelos a Puerto Rico

La aerolínea también ha comunicado que ha aumentado a doce el número de vuelos semanales entre España y Puerto Rico a partir de septiembre, "una de las rutas que presenta un crecimiento más acelerado de la red de Iberia". Así, llegará a haber dos vuelos diarios en esta ruta que saldrán desde Madrid.

Con rumbo a América Latina, Iberia vuela a 20 destinos en 16 países, de los cuales Puerto Rico, México, Panamá, Caracas (Venezuela) tienen un precio inferior a 300 euros por trayecto; y Ecuador, Guatemala, Bogotá (Colombia), Lima (Perú) o Río de Janeiro (Brasil) por un precio inferior a 350 euros por trayecto. La aerolínea incorpora dos nuevos destinos en Brasil entre diciembre y enero: Fortaleza y Recife, por 298 y 315 euros por trayecto, respectivamente.

Por último, la compañía ofrece un vuelo diario a Doha por 350 euros por trayecto y a Tokio por 397 euros. También oferta experiencias completas de vuelos, hotel y alquiler de coche y paquetes con experiencias, como Disneyland París o Walt Disney Florida. Además, todos los paquetes de viajes incluyen una maleta facturada.

Consulta aquí las ofertas

Todos los vuelos y las condiciones de la promoción se pueden consultar en este enlace.

