Un vuelo de TUI con destino a Chipre aterriza de emergencia tras un impacto durante el despegue en el Reino Unido

Un vuelo de TUI procedente del Reino Unido con destino a Chipre fue desviado tras declararse una emergencia a bordo debido a un "choque con aves". El avión en concreto era un Boeing 737, con número de vuelo TOM 6754 y se dirigía a Pafos, Chipre, cuando ocurrió el incidente a las 16:30 del domingo, al despegar de Cardiff.

El vuelo fue desviado a Birmingham por seguridad, pero las operaciones se suspendieron en el aeropuerto inglés mientras los servicios de emergencia recibían la aeronave a su llegada. Los mapas de vuelo muestran que el avión sobrevoló la bahía de Swansea a aproximadamente 914 metros de altura antes de ascender a 3.600 metros y dirigirse a West Midlands para aterrizar.

A estas horas, se puede confirmar que no ha habido heridos, después de que el avión quemara combustible mientras volaba en círculos antes de aterrizar a las 17:30. El avión fue recibido en la pista por cuatro vehículos de bomberos y otros vehículos de emergencia.

Un impacto en el aire

Un portavoz de TUI confirmó que el incidente fue causado por aves cerca del aeropuerto de Cardiff cuando el avión despegaba. El desvío se realizó por precaución. "Para confirmar, no hubo falla de motor. Hubo un impacto con un pájaro después del despegue y el desvío posterior fue un procedimiento rutinario de precaución", afirmaron.

"Tenemos conocimiento de un incidente relacionado con el vuelo TOM6754 de Cardiff a Pafos. La seguridad de nuestros pasajeros es nuestra máxima prioridad. El avión se desvió al Aeropuerto de Birmingham (BHX) y aterrizó sin problemas aproximadamente a las 17:30", decían.

Esta es la ruta que seguía el avión / SPORT.es

Segundo incidente en dos meses

Recientemente, también en Birmingham, todos los vuelos quedaron en 'stand by' durante varias horas en el aeropuerto de Birmingham tras un "incidente con una avioneta" en la pista que dejó una persona herida. La Policía de West Midlands informó que una persona sufrió heridas leves tras un aterrizaje de emergencia de una avioneta en el aeropuerto.

“Estamos en el aeropuerto de Birmingham esta tarde después de que una pequeña aeronave se viera involucrada en un aterrizaje de emergencia alrededor de la 1:40 p.m.", comentaban los cuerpos de seguridad.