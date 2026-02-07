Vueling evidencia la fortaleza en la ruta Barcelona–Milán

Vueling se mantiene como uno de los principales operadores de conectividad entre España e Italia, con Barcelona-El Prat como uno de sus ejes clave de operaciones y una programación orientada tanto a la demanda corporativa como al tráfico turístico.

En la ruta Barcelona–Milán, la aerolínea despliega un calendario de frecuencias que evidencia la fortaleza del enlace a lo largo de todo el año y su papel estratégico en el corredor entre ambos países. En concreto, Vueling opera 39 frecuencias semanales tanto en febrero, durante la disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, como en marzo, que pasan a una media de 36 en abril.

También realiza un refuerzo significativo en mayo, con 47 frecuencias semanales. La oferta se mantiene elevada en la temporada alta, con 45 frecuencias a la semana en junio; 43 durante los meses de julio y agosto; 46 en septiembre; y 39 frecuencias semanales en octubre, consolidando así la ruta como uno de los principales puentes aéreos entre España e Italia.

La conectividad de Vueling entre Barcelona y el área de Milán se apoya, además, en la complementariedad aeroportuaria: la compañía ha reactivado la operativa con Milán-Linate y refuerza también la oferta con Milán-Malpensa, ampliando opciones para diferentes perfiles de viajero (acceso más céntrico en Linate y mayor capacidad y conexiones en Malpensa).

Un avión “blaugrana”

A este impulso de conectividad se suma un elemento de marca muy reconocible: uno de los aviones que puede operar este trayecto es el Airbus A320 customizado con la imagen de jugadoras del FC Barcelona, con el lema “Dream, Play, Fly” y protagonistas como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, entre otras.