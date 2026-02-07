Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona SuperligaPartido suspendido Rayo VallecanoReal OviedoBarcelona MallorcaBarcelona - Mallorca horarioLista Barcelona ChampionsIvan Ljubicic AlcarazEtapa Reina Volta Comunitat ValencianaClasificación Volta Comunitat ValencianaCian UijtdebroeksBaskonia-BarçaRival Barcelona CopaHorarios Copa del ReyCruces Copa de la ReinaVitor RoqueLesión Laia AleixandriJuegos Olímpicos InviernoCucurella Adama TraoréLesión Ter StegenCarolina MarínDónde ver Seis NacionesPasapalabra
instagramlinkedin

Vueling evidencia la fortaleza en la ruta Barcelona–Milán

Vueling opera 39 frecuencias semanales de media tanto en febrero, durante la disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, como en marzo

El Barça femenino ya tiene su nuevo avión de Vueling

El Barça femenino ya tiene su nuevo avión de Vueling

SPORT.es

SPORT.es

Vueling se mantiene como uno de los principales operadores de conectividad entre España e Italia, con Barcelona-El Prat como uno de sus ejes clave de operaciones y una programación orientada tanto a la demanda corporativa como al tráfico turístico.

En la ruta Barcelona–Milán, la aerolínea despliega un calendario de frecuencias que evidencia la fortaleza del enlace a lo largo de todo el año y su papel estratégico en el corredor entre ambos países. En concreto, Vueling opera 39 frecuencias semanales tanto en febrero, durante la disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, como en marzo, que pasan a una media de 36 en abril.

También realiza un refuerzo significativo en mayo, con 47 frecuencias semanales. La oferta se mantiene elevada en la temporada alta, con 45 frecuencias a la semana en junio; 43 durante los meses de julio y agosto; 46 en septiembre; y 39 frecuencias semanales en octubre, consolidando así la ruta como uno de los principales puentes aéreos entre España e Italia.

La conectividad de Vueling entre Barcelona y el área de Milán se apoya, además, en la complementariedad aeroportuaria: la compañía ha reactivado la operativa con Milán-Linate y refuerza también la oferta con Milán-Malpensa, ampliando opciones para diferentes perfiles de viajero (acceso más céntrico en Linate y mayor capacidad y conexiones en Malpensa).

Noticias relacionadas

Un avión “blaugrana”

A este impulso de conectividad se suma un elemento de marca muy reconocible: uno de los aviones que puede operar este trayecto es el Airbus A320 customizado con la imagen de jugadoras del FC Barcelona, con el lema “Dream, Play, Fly” y protagonistas como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, entre otras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL