Si no vuelas este día de la semana, estás tirando el dinero: todo lo que hay que saber en 2026

Uno de los principales obstáculos a la hora de hacer una escapada fuera de España tiene que ver con los precios de los vuelos, los cuales varían según la temporada y el momento exacto en el que los compremos.

En este mismo sentido, existe la creencia de que hay un día de la semana en el que los vuelos suelen estar más baratos, la cual ha sido respaldada por uno de los últimos estudios llevados a cabo por Skyscanner.

Entre los hallazgos que hacía, la compañía establecía que el viernes se corresponde con el día de la semana más barato a la hora de volar en 2026. Por algún motivo, las aerolíneas ofrecen billetes a un precio más económico si vuelas este día y no otro.

La posible razón de esto último tiene que ver con que la gente suele aprovechar los puentes que caen en viernes para volar los jueves, haciendo que haya mucha más demanda de billetes en ese día y, en consecuencia, no tanta en el siguiente.

Además de esto, el estudio de Skyscanner muestra que muy poca gente conoce este dato, dado que solo el 2% de las personas encuestadas en el mismo eran conscientes de que los vuelos suelen estar más baratos los viernes. Por ello, hay que aprovechar esta situación antes de que la situación cambie y todo el mundo empiece a reservar sus viajes en las mismas fechas.

De hecho, la propia Skyscanner especificaba en el ya mencionado estudio que enero es un mes perfecto para planificar viajes, según comentaba Lore Trviño, experta de viajes de la compañía.

Desde este punto, lo único que queda por hacer es pensar en qué viajes queremos organizar para el presente año 2026 con la suficiente antelación como para conseguir sus respectivos billetes a precios mínimos de compra.

Y es que, si logramos combinar este dato con la prudencia suficiente como para coger nuestros siguientes vuelos con tiempo, podremos participar en viajes que resulten mucho más económicos de lo que cabría esperar.