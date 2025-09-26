VOX y RTVE van a la guerra: "No estamos para blanquear ni exaltar el franquismo"

RTVE y Vox tienen una clara división de opiniones, esa es una realidad que no se puede maquillar de forma alguna. Y eso acaba llevando a que se produzcan disputas tan sonadas como la que ocurrió durante la jornada de ayer, durante una de las comisiones de la cadena.

Vox y RTVE, en uno de sus choques más fuertes

Esencialmente, el diputado de Vox Manuel Mariscal Zabala tuvo una serie de declaraciones realmente duras que, en más de un momento, sonaron como amenazas hacia los involucrados a día de hoy en RTVE en caso de que el propio partido de Vox pasara a formar parte del gobierno.

Gran parte de este punto de conflicto derivó de un monólogo de Marc Giró, uno de los presentadores estrella de RTVE, el cual aparentemente no sentó demasiado bien entre los integrantes de Vox. Y el diputado del partido así lo hizo saber de forma muy vocal.

Manuel Mariscal llegó a dejar comentarios como 'si entramos con motosierra o lanzallamas' para 'intervenir' en RTVE, atacando activamente el papel de tertulianos y presentadores y asegurando que la cadena no hacía otra cosa que manipular a y reírse de España.

Por su parte José Pablo López, presidente de RTVE, aseguró que RTVE no estaba para ser utilizada como una herramienta partidista, y además desmontó rápidamente una de las principales acusaciones sobre la cadena: falta de pluralidad.

Los diputados de VOX Manuel Mariscal responde a un diputado del PSOE, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 30 de mayo de 2024, en Madrid (España). La Ley de Amnistía afronta hoy en el Pleno del Congreso su última votación parlamentaria, en la que se necesita mayoría absoluta (al menos 176 diputados) para levantar el veto del Senado. Si no hay sorpresas, la norma podría estar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el próximo viernes o el sábado para su entrada en vigor. El PSOE y sus aliados necesitan mayoría absoluta en el Congreso para levantar el veto del Senado. El objetivo de la ley es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones independentistas desde el 1 de noviembre de 2011. 30 MAYO 2024;AMNISTIA;JUNTS;ERC;INDEPENDENTISMO;: PLENO Eduardo Parra / Europa Press 30/05/2024. MANUEL MARISCAL;Eduardo Parra / Eduardo Parra / Europa Press

Para demostrar que un comentario como este es completamente falso, José Pablo López mostró dos fotografías de mesas de debate: una de TVE con tertulianos progresistas y conservadores, y otra de Telemadrid... solo con tertulianos conservadores.

Además, José Pablo López también listó una serie de 'noes' muy importantes para RTVE: no exaltar un nacionalismo excluyente, no blanquear el franquismo, no ocultar el genocidio de Gaza y no usar estadísticas manipuladas en contra de la inmigración.

Claramente, se puede palpar la tensión que existe entre RTVE, que busca ofrecer una televisión progresista y abierta a todo los frentes y Vox, de necesidades más nacionales y conservadoras. La gran duda es cómo acabará todo esto cuando lleguen las siguientes elecciones del Gobierno.