"Nunca volverás a ver una alcantarilla igual": la explicación matemática que se ha hecho viral en TikTok

Si nos vamos fijando por la calle mientras caminamos, es probable que nos asalten algunas preguntas cuya respuesta no es tan sencilla como parece. Por ejemplo, ¿por qué las alcantarillas de nuestras ciudades son redondas? ¿Hay alguna explicación científica detrás de este misterio?

Laura Gómez, profesora de matemáticas muy conocida en TikTok por su cuenta @laurimathteacher, ha resuelto esta incógnita al mismo tiempo que ha conseguido que miles de personas se fijen en algo tan cotidiano como las tapas de las alcantarillas.

"Un círculo es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma", explica la docente en un vídeo que no ha tardado mucho tiempo en viralizarse, al justificar de forma sencilla y clara el motivo científico y matemático por el que todas las alcantarillas son redondas.

¿Por qué el círculo no puede caerse dentro de sí mismo? Al tener un diámetro constante en todas sus direcciones, una tapa circular no puede colarse por el agujero que cubre, sin importar cómo se gire. En cambio, si la tapa es cuadrada o triangular, algunos de sus vértices pueden deslizarse hacia el interior, provocando accidentes.

Sin embargo, Laura va más allá: las tapas de alcantarillas son también redondas porque son más fáciles de manejar. Se pueden rodar y son más resistentes, puesto que su forma permite distribuir la presión del tráfico de manera uniforme: "da igual cómo la coloques, siempre encaja".

Con esta breve lección, que además es de muy fácil comprensión, Laura Gómez ha demostrado que las matemáticas están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en aquellos que nunca nos cuestionamos por ser tan 'habituales'.

¿Comprendes ahora por qué todas las alcantarillas tienen tapas redondas? Quizás el concepto siga sin estar del todo claro, pero son matemáticas elementales. Eso sí, yo ahora me pregunto... ¿no será que no se caen porque todas las tapas tienen su pequeña pestaña de apoyo?