No volverá a ocurrir hasta 2114: Este eclipse solar dejará a España a oscuras, y no te lo puedes perder

Los eclipses son uno de los fenómenos más fascinantes que ocurren en la Tierra, un recordatorio de que somos una pequeñísima pieza más en este puzle sin fin llamado universo. Y 'pronto' podremos disfrutar de otro de estos sucesos tan únicos.

El increíble eclipse solar que podrás ver en España en 2027

Será durante el 2 de agosto de 2027 que tenga lugar un nuevo eclipse solar total, el cual podrá verse en su plenitud en Egipto. Eso sí, en lo relativo a Europa, será España el país que mejor vistas tenga de un momento tan espectacular como este.

En Egipto el eclipse solar estará activo durante más de 6 minutos, y es que (de nuevo) será el mejor lugar para disfrutar del mismo. Dicho esto, en España habrá ubicaciones en las que hasta por 2 minutos también podrá gozarse con la misma efectividad.

Hay dos puntos concretos que ya se han determinado como los mejores de toda España para ver el eclipse solar de 2027: Cádiz, donde el eclipse durará 2 minutos y 55 segundos, y Málaga, donde la duración será de 1 minuto y 53 segundos.

Aunque en efecto por Andalucía el eclipse se podrá disfrutar por todo lo alto, en otras regiones de España también podrá verse, pero de forma más parcial. Por lo tanto, el sur del país será el punto de referencia máximo.

Un dato muy importante a tener en cuenta es que este tipo de eclipse solar ocurre con muy poca frecuencia. De hecho, tal es así que según estimaciones oficiales, no será hasta 2114 que vaya a volver a verse un fenómeno de la misma categoría.

Con esto en mente, si te estás planteando organizar un viaje para poder disfrutar en las mejores condiciones de este eclipse solar, puede que sea una de esas cosas de 'cuanto antes mejor'. Definitivamente no serás el único con esa idea.

¿Qué te parecen las noticias acerca de este espectacular eclipse solar? ¿Buscarás estar en alguno de los lugares idóneos para disfrutar del mismo o te conformarás con verlo parcialmente cuando llegue el momento?