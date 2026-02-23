Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Volverá la lluvia esta semana? Así es la predicción del Meteocat para este 23 de febrero

Cielo soleado en Barcelona

Ramón Baylos

Este último fin de semana constó como uno de los primeros sin lluvias en Catalunya desde hace ya varios meses. De este modo y ante la amenaza de nuevas borrascas a lo largo de 2026, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿volverán las lluvias esta semana?

La predicción del Meteocat para el 23 de febrero es bastante clara al respecto: hoy los cielos permanecerán despejados durante la mayor parte del día y no se esperan precipitaciones resaltables en ninguna zona concreta de Catalunya.

Lo mejor de todo es que esta situación se mantendrá a lo largo de los próximos días, augurando un inicio de semana bastante soleado en la Comunidad Autónoma. De esta manera, tampoco se esperan lluvias para el 24 y el 25 de febrero.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán más o menos en los mismos valores que en los últimos días. Concretamente, las máximas rondarán los 23 °C, mientras que las mínimas estarán en torno a los 0 °C.

Por otro lado, el Meteocat establece que la visibilidad será excelente a lo largo de Catalunya durante todo el día, salvo por ciertas neblinas aisladas en las zonas de Lleida y el extremo sur del Alt Urgell.

Si nos fijamos en qué dice la agencia de meteorología sobre las rachas de viento en esta jornada del 23 de febrero, el Meteocat resalta que estas soplarán con fuerza variable a lo largo de Catalunya, especialmente en el litoral, pero no ha lanzado ninguna advertencia al respecto.

Tal y como se puede comprobar a través de esta predicción, se espera un inicio de semana bastante calmado en Catalunya y todo apunta a que lasituaciónn se extenderá también hacia este mismo fin de semana.

Por tanto, estamos ante una etapa del año ideal en el que aprovechar para salir a la calle con tal de acoger esa vitamina D que no hemos podido absorber en las últimas semanas a causa de las sucesivas borrascas que se han ido desplegando sobre la región.

