PENSIONES
Volver a trabajar cobrando una pensión tiene letra pequeña: así cambiaría la cuantía trabajando un tercio de la jornada
La pensión se reduce un 50%, lo que puede terminar siendo peor para los jubilados que quieran volver a trabajar.
Un jubilado que recibe una pensión de 1.500 euros, por ejemplo, y decide volver a trabajar a tiempo parcial puede acabar cobrando menos en total si activa la opción de compatibilidad básica. Este caso es una muestra de que, trabajando un tercio de la jornada, el ingreso conjunto podría quedarse en unos 1.050 euros, por debajo de lo que cobraría solo con la pensión.
Qué pasa con la pensión en estos casos
Cuando un pensionista se reengancha al empleo en la modalidad de jubilación flexible, la pensión se reduce de forma proporcional al tiempo que dedica a trabajar. En la normativa anterior, si se trabajaba un tercio de la jornada, la prestación se recortaba hasta dejar solo el 50% de la cuantía original.
Es decir, una pensión de 1.500 euros pasaría a 750 euros, y a eso habría que sumar el salario del nuevo empleo. En el ejemplo de los 1.500 euros el salario por ese tercio de jornada se sitúa en torno a 300 euros brutos. Si la pensión se queda en 750 euros por la reducción, el ingreso total mensual se congela en 1.050 euros, una cifra muy por debajo de los 1.500 euros iniciales.
Ese es el efecto que muchos expertos describen como una “guillotina” de la compatibilidad básica, porque reduce los ingresos netos del trabajador. La reforma reciente de la jubilación flexible ha ampliado el margen de jornada permitido para compatibilizar trabajo y pensión, y ha introducido incentivos para quienes se reincorporan al trabajo.
Qué cambia con la nueva jubilación flexible
Ahora se puede trabajar entre un 33% y un 80% de la jornada completa, y la pensión se reduce proporcionalmente al tiempo trabajado. Además, si el regreso se produce al menos seis meses después de jubilarse, se aplican bonificaciones adicionales según el porcentaje de jornada.
Si el jubilado espera ese periodo y luego vuelve a trabajar, puede acceder a un porcentaje adicional de pensión: un 25% extra para jornadas de entre 55% y 80%, y un 15% extra para jornadas entre 33% y menos de 55%. Eso mejora la ecuación frente al sistema anterior, donde la reducción era más rígida y penalizaba más a quien trabajaba a tiempo parcial.
La clave está en que la compatibilidad no es automática ni siempre rentable. Antes de aceptar un trabajo a tiempo parcial con la pensión, conviene calcular el ingreso total previsto y valorar si la opción elegida merece la pena. También es importante saber que, si se prolonga la actividad laboral, la pensión puede recalcularse más adelante con las nuevas cotizaciones, lo que puede compensar parte del recorte inicial.
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