ECONOMÍA
"Es mucho más volátil": la importante advertencia de este experto analista sobre invertir en plata
Manuel pinto establece varios consejos esenciales a tener en cuenta
Teniendo en cuenta cómo están las cosas actualmente en cuanto a la situación económica global, existen nuevos métodos de inversión que se han popularizado mucho en los últimos meses.
Hablamos de que hay muchas personas que priorizan su dinero para destinarlo a comprar minerales valiosos como el oro o la plata con tal de mantener su patrimonio al margen de las fluctuaciones de moneda de su país.
Esto tiene que ver con que, al existir una cantidad limitada de oro y plata en el planeta, no existe el peligro de que haya inflación de los mismos, por lo que consta como una inversión más segura.
No obstante, el experto analista Manuel Pino ha querido lanzar una advertencia sobre la plata, asegurando que su mercado es mucho más volátil que el del oro.
"El problema es que no hay plata física suficiente para todo el mundo", comenzaba el experto para resaltar la importancia de ser cautelosos a la hora de entrar dentro de este mercado de inversión.
En este mismo sentido, Manuel Pinto aconseja a aquellas personas que quieran invertir en plata que tengan en mente la idea de que deberán asumir más riesgos que con el oro.
De esta manera, el experto analista asegura que siempre se decantará por este último a causa de que sigue fluctuaciones mucho más estables y coherentes con la situación actual del mercado.
Esa es la razón por la que, si estabas pensando en invertir en oro y plata, lo más aconsejable es hacerlo en relación con el primero con tal de asumir menos riesgos innecesarios.
