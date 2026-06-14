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SOCIEDAD

Vivir un mes gratis en las montañas: Este estudio comunica los requisitos para anotarse como voluntario

Eurac Research busca medir cómo la altura modifica el sueño, metabolismo, y presión arterial de las personas que viven al nivel del mar

La locación son los alpes italianos y los implicados recibirán 400 euros como compensación

La locación son los alpes italianos y los implicados recibirán 400 euros como compensación / Hundredrooms

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Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Eurac Research, un centro de investigación con sede en Italia, ha anunciado que están buscando voluntarios para vivir gratis durante un mes en los alpes Italianos, con el objetivo de analizar cómo la altura (entre 2.000 y 2.500 metros) afecta la presión arterial, sueño y metabolismo de las personas.

Particularmente, el experimento tendrá lugar en el refugio Nino Corsi, el cual se encuentra dentro del Parque Nacional del Stelvio en el Tirol del Sur, y busca encontrar información sobre cómo es la vida en los niveles medios de altitud, ya que la mayoría de estudios se centran en los niveles más extremos.

Bajo la premisa de que residir de manera temporal en alturas de esta magnitud puede tener beneficios sobre los aspectos previamente citados, el equipo científico busca recopilar estos datos en aras de determinar si, efectivamente, vivir en la montaña supone una protección adicional contra enfermedades cardiovasculares e, incluso, ciertos tipos de cáncer.

Como resultado, están abiertos para recibir voluntarios para el experimento, el cual quiere de 12 hombres y mujeres entre 18 y 40 años que, actualmente, residan al nivel del mar, aunque excluyen a fumadores, deportistas de alto rendimiento, y personas con enfermedades previas.

Sin embargo, esto no es un retiro vacacional: los voluntarios tendrán que mantener su rutina diaria tanto de teletrabajo como de estudio, según sea el caso, de manera que el equipo médico pueda monitorear regularmente variables como la nutrición, calidad del sueño y actividad física diaria.

Eso sí, vivir por encima de los 1.500 metros tiene sus riesgos, tales como enfrentar una menor presión atmosférica, estar expuesto a más radiación ultravioleta, y disfrutar de menores niveles de oxígeno; aspectos que se suelen asociar con menor mortalidad por accidentes cardiovasculares, pero también con el aumento en el riesgo de enfermedades respiratorias.

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Finalmente, impera resaltar que los seleccionados recibirán 400 euros como compensación por el tiempo del estudio, al igual que todos los gastos estarán cubiertos durante su estancia en los alpes, ayudándoles a determinar si los factores ambientales tienen un impacto sobre la longevidad humana más allá de la genética y el estilo de vida.

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