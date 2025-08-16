Ya se puede vivir en un crucero sin volver a pisar tierra: Así es el Villa Vie Odyssey

¿Imaginas vivir en alta mar sin pisar tierra durante años? Pues no es algo imposible, ya que la nueva propuesta del crucero Villa Vie Odyssey ofrece la experiencia de viajar y residir durante años en su interior. Lo de las vacaciones de larga duración nunca había tenido tanto sentido.

Este barco crucero fue construido en 1993 pero ha sido recientemente renovado para adaptarse a este nuevo concepto de residencia flotante. Tiene ocho cubiertas con capacidad para cerca de 930 pasajeros, todo ello pensado para que puedan permanecer dentro durante años.

Estancia residencial perpetua

Y es que el Villa Vie Odyssey ofrece estancias residenciales perpetuas a quienes estén interesados, que suelen ser personas que desean vivir dentro de un barco durante años recorriendo el mundo sin que sea necesario ni desembarcar. Una propuesta de turismo bien curiosa, la verdad.

Existe un programa llamdo "Endless Horizons" que permite a los viajeros comprar una cabina para vivir en ella indefinidamente. La pagas y es tuya para siempre. Además, incluye todas las comidas, actividades y servicios incluidos. ¿El precio? Desde los 300.000 dólares por pasajero en adelante.

La travesía completa del Villa Vie Odyssey recorre más de 400 destinos distribuidos en 147 países, y tiene una duración aproximada de 3 años y medio. Esto se debe a que en cada puerto se permanece de 2 a 7 días, para que quien quiera pueda bajarse del barco y disfrutar del lugar (no es obligatorio quedarse a bordo, obviamente).

Como imaginarás, el crucero incorpora todo tipo de comodidades e instalaciones, que incluyen simuladores de golf, espacios de oficinas para trabajar, comedores, piscinas... de todo lo que puedas imaginar y que cualquier pasajero pueda necesitar durante su instancia.

La primera travesía completa del Villa Vie Odyssey comenzó el pasado mes de octubre de 2024, pero si estás interesado en vivir dentro de un crucero y recorrer el mundo de forma perpetua, esta es la propuesta adecuada.