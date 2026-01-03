Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Espanyol - BarcelonaConvocatoria BarcelonaAsensiEspanyol - BarçaVenezuelaEspanyol - Barcelona horarioEspanyol - Barcelona alineacionesLamine Pere MillaDakar prólogoDoncicOsasuna - AthleticReal Madrid - Barcelona horarioÁlvaro BautistaRecorrido Dakar 2026MaldiniAlcarazPedri Pepe MelBalizaGonzalo BernardosMercado de Fichajes hoyHaciendaCopa ÁfricaGabriel RufiánIturralde GonzálezComunicado España
instagramlinkedin

ACTUALIDAD

Así se vivió el ataque de Estados Unidos a Venezuela: imágenes escalofriantes

Las tropas estadounidenses atacaron a ciertas localidades del país y capturaron a Nicolás Maduro

El ataque de Estados Unidos a Venezuela

El ataque de Estados Unidos a Venezuela / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Es la noticia del día. Estados Unidos atacó durante la madrugada a Venezuela, según informaron fuentes de la Administración a CBS News tras registrarse este sábado fuertes explosiones en distintas zonas del país.

Además, Donal Trump ha confirmado que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por las tropas estadounidenses: "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".

Maduro, arrestado por las tropas estadounidenes

Maduro, arrestado por las tropas estadounidenes / X

¿Cómo fue el ataque de Estados Unidos a Venezuela?

Gracias a las redes sociales, se han podido observar explosiones en varios puntos de la capital venezolana.

Algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, ubicado al oeste de la ciudad, así como en la base militar de La Carlota. "Fuerte Tiuna está explotando", se escucha decir a quienes graban videos desde sus ventanas.

Se desconocen los daños exactos de los bombardeos, pero las imágenes muestran el miedo y la desesperación de los vecinos ante los estruendos y las columnas de humo y fuego en varias viviendas.

En un video desde el puerto de La Guaira, un hombre grita a su familia que se proteja mientras observa misiles caer, supuestamente lanzados por la unidad Delta Force del Ejército estadounidense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL