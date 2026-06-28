Tener una vivienda okupada puede salir todavía más caro: Hacienda exige tributar por alquileres no percibidos

La campaña de la Renta volverá a dejar una situación que muchos propietarios consideran injusta. Quienes tengan una vivienda ocupada o sufran el impago del alquiler deberán, en determinados casos, seguir declarando esos ingresos ante Hacienda aunque nunca hayan llegado a cobrarlos.

La Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) denuncia que esta realidad afecta a miles de pequeños propietarios, que no solo soportan las consecuencias económicas de la morosidad o la ocupación, sino que también asumen una carga fiscal por unas rentas inexistentes.

Cuidado con tener una vivienda okupada

Según sus datos, la deuda media por impago alcanza los 4.000 euros, aunque hay casos que rozan los 50.000 euros, mientras que recuperar la vivienda puede superar los seis meses e incluso alargarse mucho más si el proceso acaba en los tribunales.

Aunque el propietario haya iniciado un procedimiento de desahucio por impago, la obligación de declarar esos ingresos ante Hacienda no desaparece. Tal y como explica Pedro Bretón, CEO de SEAG, tanto los residentes como los no residentes deben tributar por las rentas exigibles, aunque nunca lleguen a cobrarlas.

Esta circunstancia deja a muchos arrendadores en una situación complicada, ya que no solo dejan de percibir el alquiler, sino que además deben incluir esas cantidades en su declaración.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, comparece para valorar el resultado de las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026. / MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

Por ello, los especialistas aconsejan revisar con detalle cómo se imputan las rentas pendientes de cobro, conservar toda la documentación relacionada con los procedimientos judiciales y comprobar qué gastos y deducciones vinculados al alquiler pueden aplicarse para reducir el impacto fiscal.

La obligación de tributar por rentas no percibidas llega en un contexto marcado por el aumento de los conflictos relacionados con el alquiler y la ocupación ilegal.

Según datos de idealista, actualmente hay 23.010 viviendas ocupadas anunciadas a la venta en España, lo que supone cerca del 3% de toda la oferta inmobiliaria, frente al 2,6% registrado hace un año. Además, durante 2024 se presentaron más de 16.400 denuncias por ocupación ilegal.