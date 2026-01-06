Economía
Vivienda en 2026: ¿Será mejor comprar o alquilar?
Te contamos cómo será la tendencia en cuanto a viviendas en 2026
El mercado inmobiliario de Barcelona encara 2026 con perspectivas poco favorables para aquellos que busquen vivienda, especialmente jóvenes y familias que no tengan ingresos muy cuantiosos.
Después de un 2025 que ha estado marcado por subidas continuadas en los precios de compra y alquiler, el consenso entre propietarios, agentes inmobiliarios y administradores de fincas apunta a que la tensión entre oferta y demanda seguirá dominando el próximo año.
Cómo será la situación de la compra venta y alquiler de viviendas en 2026
En la compraventa, los expertos prevén incrementos de precios más moderados que en ejercicios anteriores, pero sostenidos por una demanda solvente y constante, especialmente en grandes ciudades y zonas consolidadas y bien comunicadas.
Aunque los tipos de interés pueden encarecerse, las hipotecas fijas siguen aportando estabilidad, lo que empuja a muchos hogares a plantearse la compra como alternativa al alquiler. Parte de la demanda, además, se desplaza hacia la periferia.
En cuanto al alquiler, la situación es más compleja. El control de rentas y la nueva regulación del alquiler de temporada están provocando la salida de viviendas del mercado tradicional, bien hacia la venta o hacia fórmulas más restrictivas.
El resultado es un stock rígido y escaso, con una fuerte competencia entre inquilinos y precios que, pese a una cierta moderación en las subidas, siguen siendo inaccesibles para las rentas más bajas. Ocho distritos y 47 barrios de la ciudad ya registran los precios oficiales más altos.
Varias entidades vinculadas al mercado inmobiliario alertan de que el desequilibrio estructural entre una demanda creciente y una oferta que no se repone terminará agravando la exclusión residencial y dificultará el acceso incluso a hogares con capacidad económica suficiente.
Por ello, en 2026 será preferible comprar a alquilar siempre que tengamos estabilidad laboral y ahorro previo.
- Donald Trump ya tiene claro sus próximos objetivos: 'Estos países, a punto de caer
- El alegato de Josep Pedrerol después de lo ocurrido en el derbi: 'Se acabó
- Jordi Évole pierde los papeles tras el ataque de EEUU a Venezuela y deja esta reflexión
- Martín Rodil, especialista en inteligencia y narcotráfico, explica los detalles de la captura de Maduro: 'Delcy entregó a Maduro, ella es más criminal
- La actriz Sara Sálamo, pareja de Isco, explota tras ser sexualizada por esta fotografía generada con IA
- Maduro declara ante el juez: 'Soy inocente y presidente de Venezuela
- El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la borrasca Francis: 'Podría nevar casi en toda España