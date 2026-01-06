Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

Vivienda en 2026: ¿Será mejor comprar o alquilar?

Te contamos cómo será la tendencia en cuanto a viviendas en 2026

David Cruz

El mercado inmobiliario de Barcelona encara 2026 con perspectivas poco favorables para aquellos que busquen vivienda, especialmente jóvenes y familias que no tengan ingresos muy cuantiosos.

Después de un 2025 que ha estado marcado por subidas continuadas en los precios de compra y alquiler, el consenso entre propietarios, agentes inmobiliarios y administradores de fincas apunta a que la tensión entre oferta y demanda seguirá dominando el próximo año.

Cómo será la situación de la compra venta y alquiler de viviendas en 2026

En la compraventa, los expertos prevén incrementos de precios más moderados que en ejercicios anteriores, pero sostenidos por una demanda solvente y constante, especialmente en grandes ciudades y zonas consolidadas y bien comunicadas.

Aunque los tipos de interés pueden encarecerse, las hipotecas fijas siguen aportando estabilidad, lo que empuja a muchos hogares a plantearse la compra como alternativa al alquiler. Parte de la demanda, además, se desplaza hacia la periferia.

En cuanto al alquiler, la situación es más compleja. El control de rentas y la nueva regulación del alquiler de temporada están provocando la salida de viviendas del mercado tradicional, bien hacia la venta o hacia fórmulas más restrictivas.

El resultado es un stock rígido y escaso, con una fuerte competencia entre inquilinos y precios que, pese a una cierta moderación en las subidas, siguen siendo inaccesibles para las rentas más bajas. Ocho distritos y 47 barrios de la ciudad ya registran los precios oficiales más altos.

Varias entidades vinculadas al mercado inmobiliario alertan de que el desequilibrio estructural entre una demanda creciente y una oferta que no se repone terminará agravando la exclusión residencial y dificultará el acceso incluso a hogares con capacidad económica suficiente.

Por ello, en 2026 será preferible comprar a alquilar siempre que tengamos estabilidad laboral y ahorro previo.

