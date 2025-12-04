Si vives en estas comunidades autónomas, estás de suerte: se confirma puente en diciembre para estas zonas de España

El presente año 2025 está llegando a su fin y hay mucha gente preguntándose si habrá algún otro festivo más este mismo mes de diciembre antes de que lleguen las Navidades.

En este mismo sentido, el calendario nos trae buenas noticias, dado que todavía está por llegar el día de la Inmaculada Concepción, el cual es festivo y cae el lunes, 8 de diciembre.

Esto último implica que ese día no habrá que trabajar en la mayor parte de España, dejándonos con un fin de semana alargado del que se beneficiarán la mayoría de zonas del país.

Con respecto a esto último, hay que destacar que este festivo se celebrará en las 17 Comunidades Autónomas de España, pero hay una gran excepción con respecto a dos regiones que se quedarán sin festivo.

En este caso en concreto estamos hablando de que la fiesta de la Inmaculada Concepción se hará en toda España salvo en Ceuta y Melilla, ciudades donde el 8 de diciembre será un día laborable más.

Por otro lado y para quien se esté preguntando qué ocurrirá con el día de la Constitución Española, hay que recalcar que este se corresponde con el 6 de diciembre y cae en sábado, por lo que no consta como laborable festivo.

Por tanto, estamos ante un final de 2025 que nos dejará con el último puente del año la semana que viene, el cual será ideal para hacer un breve descanso antes de las fiestas navideñas.

Por otro lado, ya solo queda aguardar para ver cómo se confecciona el calendario de 2026 de cara a ver cuántos festivos tendrá, pero todo apunta a que habrá menos puentes de media que en años anteriores.