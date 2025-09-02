Si vives solo, esta ayuda te interesa: El Gobierno ofrece casi 8.000 euros del IMV a este colectivo

Pasar el mes con un sueldo mínimo y viviendo solo es todo un deporte de riesgo para quienes se encuentran en esta situación, pues tienen que hacer encaje de bolillos para poder pagar todas las facturas y seguir viviendo con normalidad.

Por eso, el Gobierno ha puesto su punto de mira en este estrato de la sociedad española y está ofreciendo ayudas para ellos: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, para poder optar a los 7.905,72 euros anuales que están sobre la mesa, el benefactor deberá poder demostrar que cobra menos de 23.717,16 euros al año.

De confirmarse y aprobarse, cada individuo cobrará una cuota de 658,81 euros mensuales en doce pagas anuales. La medida llega con el objetivo de ofrecer un sustento inmediato a aquellos hogares vulnerables, aquellos que aun trabajando las 40 horas semanales tienen dificultades para llegar a final de mes.

Por eso, la ayuda es compatible con los trabajados peores pagados, por lo que se puede seguir ingresando mientras se cobra la subvención y no es necesario formar ninguna unidad familiar, como sí que ocurre en otro tipo de subsidios.

No obstante, cabe tener en cuenta que la ayuda se adaptará a cada caso particular, es decir que de encontrar empleo, se reajustaría el cobro, aunque siempre asegurando situarse por encima de la renta garantizada.

Cómo solicitar el IMV

Pedir el subsidio es fácil. Solamente hay que acceder al simulador de la Seguridad Social y empezar con la solicitud. Aparecerá un cuestionario que debe ser respondido y se indicará si se cumple con los requisitos para optar a cobrar el subsidio.

De ser afirmativo, será necesario introducir el certificado digital, Cl@ve o continuar el proceso tras pedir el envío de un SMS que permitirá acceder a la presentación de la documentación. Esta debe ser adjuntada en PDF y se debe confirmar la presentación, paso que desbloqueará un justificante con el número de registro.

Para los más clásicos también se puede optar por la versión clásica y acudir presencialmente a una oficina para completar el registro. Será necesario, por eso, pedir cita previa en cualquier Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) y presentar la documentación necesaria impresa. De confirmarse, se empezará a cobrar la ayuda de forma retroactiva al primer día del mes siguiente a la petición de ayuda.