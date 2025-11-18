Famosos
Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul
Se especula que el futbolista y la 'influencer', que vive entre la capital española y Palma, empezaron la relación en verano
Ya es oficial: Marco Asensio tiene nueva pareja, Lavinia León, una joven con quien se ha dejado ver en algunas ocasiones, la última de ellas el reciente partido de la NFL en el Bernabéu, estadio que fue su casa durante su etapa en el Real Madrid.
Fue allí donde posó con su novia, una joven con quien llevaba cierto tiempo de relación pero que nunca habían aparecido juntos en ningún evento como sí que han hecho ahora. La única referencia nos llegaba de parte de '¡Hola!', gracias a unas fotos de los dos durante las vacaciones por Italia de este verano.
De esta forma, el jugador del Fenerbahçe turco parece que ha pasado página tras su última relación sentimental con Sandra Garal, con quien llegó a contraer matrimonio durante tan solo 11 meses antes de dar un paso al lado en junio de 2024: "Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial", apuntaba Asensio tras la ruptura.
La joven (no se conoce su edad de manera oficial) es creadora de contenido en las redes sociales y cuanta con una comunidad de seguidores que todavía es bastante escueta, en Instagram cuenta con 11.800, pero que ha crecido considerablemente en los últimos meses. Suele publicar fotos sobre moda o su estilo de vida, que incluyen viajes habituales a diferentes partes de Europa, sin embargo, siempre tiene presente a su Mallorca natal, primer hecho en común que comparte con el futbolista.
Según apuntan algunas fuentes, se conocieron durante un evento de moda celebrado en París, cuando el balear todavía defendía los colores del PSG, equipo en el que recaló tras abandonar la capital española.
Aunque no había nada confirmado hasta ahora, los más atentos ya pudieron adivinar el acercamiento entre los dos porque publicaban instantáneas en los mismos lugares y aparecían de manera indirecta en las fotos de cada uno.
Es a través de estas imágenes que se puede ver de qué manera vive la 'influencer' mallorquina. León tiene un perro de raza Shiba Inu, oriunda de Japón y destacada por asimilarse al aspecto de un zorro y ser la versión mini del perro de la película 'Siempre a tu lado, Hachiko'.
Pese a que su novio juega en Turquía, ella se mantiene entre Madrid y Palma, por lo que es habitual verla subida en el avión privado del futbolista para acudir a los partidos de Asensio en Estambul, pero también ha compartido momentos con el ex del Real Madrid en casa, aunque sin que apareciera nunca su rostro ni ningún elemento que pudiera identificarlo. Ahora ya no se esconden y en sus Historias de Instagram ya aparece junto a su pareja, a quien etiqueta y acompaña con un corazón rojo.
